Conoscere cosa si indossa aiuta a prevenire possibili conseguenze legate al benessere della pelle. La presenza in commercio di materiali di varia manifattura, fibre artificiali, sintetiche e fibre naturali, genera confusione e spesso ignoranza rispetto a ciò che si sta indossando. Probabilmente non avrebbe alcun peso se ciò che si indossa non fosse a stretto contatto con la pelle e con il corpo; non è raro che alcuni tessuti siano la causa dell’insorgere di patologie, dermatiti e altre conseguenze per il benessere di chi l’indossa.

Nel caso specifico, si parla di tessuti sintetici, spesso realizzati con materiali di qualità molto bassa. Attenzione a indossare capi d’abbigliamento fatti di questo materiale.

L’allarme degli esperti dermatologici

Vengono chiamati tessuti sintetici “no skin-friendly” e sono tutte quelle fibre realizzate con materiali, spesso sintetici, che a contatto con la pelle causano il proliferare di batteri cattivi e quindi di dermatiti, irritazioni e arrossamenti. In genere, i capi più pericolosi hanno provenienza asiatica poiché sono addizionati con formaldeide o formalina, studiata addirittura perché si pensa causi il cancro. In aggiunta a questa sostanza sono presenti coloranti, nichel, clorofenoli, ftalati, tute sostanze cancerogene. L’uso di queste sostanze su capi di abbigliamento, li rende del tutto non traspiranti e quindi portatori di umidità e cattivi odori, seguiti da prurito, dermatiti, infezioni.

La qualità è importante

La qualità dei tessuti è sicuramente un fattore determinante per scegliere cosa comprare e indossare. Eppure il caso delle fibre sintetiche, anche se di qualità alta, non ne permette un uso indiscriminato specialmente se si suda molto o in occasione di allenamenti sportivi. Esclusivamente le fibre naturali sono in grado di garantire la traspirazione adeguata della pelle e una sudorazione normale. Quindi per chi soffre di allergie, pelle sensibile, acne e dermatiti, è sconsigliato l’uso di fibre sintetiche.

Le fibre artificiali possono essere di derivazione sintetica. Per questo motivo sapere quali, nel processo di lavorazione e produzione, sono legate a fibre sintetiche è importante.

Tra queste troviamo: acrilico, poliammide (nylon), poliestere, polietilene, polipropilene, teflon o Gore-tex. Elastam, ClorovinileModacrilico, Kevlar e Nomex.

Consigli per l’acquisto

Per non incappare in sfoghi cutanei, dermatiti da contatto, infezioni e tutte le altre possibili conseguenze, usare prevalentemente fibre naturali o miste è la giusta scelta. Se si vuole acquistare un capo in fibre sintetica, allora si valuta la qualità certificata.