Quando ci troviamo a tavola o mangiamo un boccone fuoripasto capita spesso che il nostro amico a quattro zampe ci chieda un morso. Resistergli non è facile, soprattutto se ci fissa con quegli occhioni dolci che ci fanno intenerire, tanto che cediamo in men che non si dica.

Purtroppo, però, non dovremmo solo fare attenzione a formaggio, uova e cioccolato che, come ben sappiamo non andrebbero integrati nella dieta del cane. Infatti, ci sarebbero altri alimenti da abolire e largamente sconsigliati. Sono cibi che noi gustiamo normalmente ma che, se dati al nostro amico peloso, potrebbero farlo stare molto male. Ecco la nostra lista e perché dovremmo evitarli.

Occhio a biscotti e snack salati

Se nella pausa dallo smart working o durante un semplice spuntino stiamo sgranocchiando delle patatine, non dovremmo darle al nostro cane. Lo stesso discorso varrebbe per gli altri stuzzichini salati che soddisfano il nostro appetito all’occasione.

Infatti, l’alto tasso di sale che contengono potrebbe provocargli danni alla salute, che sarebbero ancora maggiori qualora l’animale soffrisse di problemi cardiocircolatori. Allo stesso modo, accantoniamo anche l’idea di porgergli i biscotti che compriamo per noi.

Molte tipologie contengono lattosio, un ingrediente che per i nostri cani sarebbe alquanto difficile da digerire. Per lo stesso motivo si sconsiglierebbe vivamente anche il gelato e i dolciumi in generale.

Attenzione a formaggio, uova e cioccolato ma anche a questi altri alimenti, potrebbero essere ugualmente tossici se messi nella ciotola del cane

Non tutta la frutta farebbe male al cane, ma non sarebbe di certo una buona idea offrirgli noci o nocciole. Purtroppo, questi due alimenti conterrebbero delle tossine che potrebbero causare problemi anche seri al nostro animale.

Da abolire sarebbero anche funghi e uova, per alcune sostanze nocive contenute che potrebbero avvelenare o far ammalare gravemente il cane. Infine, come ultimo alimento da evitare ci sarebbe anche il cibo per gatti. Per molti potrebbe sembrare un’ovvietà, ma alcuni potrebbero aver pensato in qualche occasione di concederlo al cane.

Quello che diamo ai nostri felini è solitamente un cibo ricco di proteine e grassi che non sarebbe adeguato nella dieta del cane. Gli effetti collaterali a lungo termine sulla salute sarebbero dietro l’angolo. In effetti, se esiste un alimento specifico per ciascuno dei nostri animali domestici un motivo ci sarà.

