Basterebbero 7 secondi per capire se una persona ci piace o meno e lo stesso discorso vale anche per gli altri. Certo, un giudizio del genere è molto affrettato e superficiale, eppure inconsciamente ne saremo condizionati sempre o comunque molto a lungo.

Ciò accade perché il nostro cervello si muove molto velocemente e ha bisogno di informazioni immediate. Per questo, appena conosciamo una persona, arriviamo subito a dire se ci sembra simpatica o meno.

Ed è per questo che è così importante la prima impressione. Bisogna anche ammettere, però, che spesso le informazioni catturate a questa velocità possono essere errate e non avere riscontro con la realtà.

Ecco perché, per non dare da subito un’impressione negativa alla persona che abbiamo davanti, dovremmo cercare di evitare alcuni gesti. In particolare, ce n’è uno che ci farebbe apparire da subito come scontrosi e arcigni. Anzi, secondo alcuni esperti indicherebbe anche una bassa autostima di fondo. Scopriamo insieme di cosa si tratta ed evitiamo di farlo.

Attenzione a fare questo gesto con una persona perché daremo subito una brutta impressione di noi

Il corpo e la sua gestualità è una materia che ha da sempre appassionato milioni di studiosi. Secondo alcuni, infatti, alcune caratteristiche del corpo rivelerebbero particolari su di noi ancora prima che una persona abbia proferito parola.

Un esempio su tutti è quello dell’ombelico. Infatti, sembra assurdo ma la forma dell’ombelico svelerebbe il carattere di una persona.

Oltre alle caratteristiche fisiche, anche la mimica facciale e i nostri gesti rivelerebbero particolari interessanti sulla nostra personalità. Peccato che, in alcuni casi, i particolari rivelati sarebbero alquanto negativi.

È il caso, ad esempio, della fronte corrucciata e della bocca stretta, serrata. L’espressione del viso, infatti, è la prima immagine che colpisce l’occhio di una persona durante le presentazioni.

Un’espressione corrucciata dà subito l’idea di una persona chiusa, cupa e tendenzialmente arcigna. Quindi, attenzione a fare questo gesto con una persona perché daremo subito una brutta impressione di noi.

Questo è l’atteggiamento migliore

Al contrario, l’espressione migliore per piacere a una persona appena conosciuta sarà quella caratterizzata da un bel sorriso disteso e coinvolgente. Inoltre, è importante guardare per qualche secondo la persona che abbiamo davanti dritta negli occhi. Questo dimostrerà un atteggiamento sicuro ma non sfrontato.

Attenzione anche alla postura e alla stretta di mano

Anche la postura è molto importante: l’ideale è mantenere sempre una posizione ben eretta, per comunicare disponibilità e apertura.

Attenzione anche alla stretta di mano: deve essere decisa ma non troppo stretta, per mostrare un atteggiamento sicuro e deciso.