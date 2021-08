Chi ha in casa amici a 4 zampe lo sa quanto è difficile non condividere con loro il cibo che mangiamo. Tuttavia che sia un pezzetto di pane, di pizza o addirittura una piccola delizia dolce, non possiamo rischiare che il cane si senta male.

Per tanto è sempre buona norma quando si ha in casa un amico peloso conoscere gli alimenti che potrebbero causare gravi problemi ai nostri amici.

A questo proposito è sempre meglio conoscere anche le tipologie di spezie ed erbe aromatiche che il nostro fedele alleato può e non può mangiare. In generale possiamo affermare che le spezie sono un condimento che andrebbero proprio evitate. In quanto possono avere effetto irritante, soprattutto se consumate direttamente in polvere.

Attenzione a far mangiare al cane queste comunissime spezie da cucina potrebbero essere letali

Tra le erbe aromatiche che proprio non bisogna somministrare al cane ritroviamo alimenti che utilizziamo comunemente e con frequenza in cucina, per esempio aglio, cipolla ed erba cipollina.

L’aglio è particolarmente dannoso per la salute del cane, infatti, già assunto a piccole dosi può risultare letale per la sua azione emolitica già a bassi dosaggi. lo stesso vale per la cipolla che a determinati dosaggi causa danni ai globuli rossi, generando anemia.

Anche il cacao è da evitare assolutamente, infatti come avviene per il cioccolato anche la somministrazione di cacao può rivelarsi deleteria. Esso come la caffeina contiene al suo interno delle sostanze che possono danneggiare il sistema nervoso del cane in maniera compromettente.

I danni da noce moscata

Ma una delle spezie più pericolose da far ingerire al cane è la noce moscata. Essa a causa della presenza al suo interno della miristicina, una sostanza che impedisce la degradazione di alcuni neurotrasmettitori, i quali se non espulsi continuano a stimolare il cervello fino a creare dei veri e propri danni e compromettere anche il sistema digestivo procurando vomito e danni allo stomaco. Non mancano casi addirittura di decessi. Per tanto è importante evitare assolutamente di dare al cane ma anche al gatto anche alimenti che la contengono.

Dunque, attenzione a far mangiare al cane queste comunissime spezie da cucina potrebbero essere letali.

Tra le spezie e piante aromatiche di uso comune in cucina concesse per il nostro peloso, troviamo il basilico che è ricco di antiossidanti e antivirali. Esso presenta numerosi effetti benefici per il cane, migliora i livelli di stress e ansia e fa diminuire i dolori da artrite nel cane.

