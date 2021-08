Spesso sottovalutiamo i segnali che il nostro corpo ci manda. Molte persone infatti tendono ad ignorare i cambiamenti, soprattutto li giudicano di lieve entità. Invece è meglio fare prevenzione e passare per paranoici pur di non trovarsi a combattere con certi tipi di malanni. Per questo motivo oggi spieghiamo quali avvisaglie il nostro corpo ci dà se soffriamo di diabete. È infatti meglio fare attenzione a due sintomi spesso ignorati che avvisano che questa malattia è in agguato. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo essere sempre informati per poter aiutare sia noi stessi che gli altri attorno a noi.

Il diabete, che cos’è e come si può presentare

Il diabete può presentarsi come mellito o insipido. Il primo per la maggior parte dei casi compare sotto due forme, il diabete di tipo 1 e quello di tipo 2. Entrambe queste varianti presentano delle problematiche nella naturale secrezione di insulina del nostro organismo. Si tratta del malfunzionamento di un ormone che regola alcuni dei nostri processi metabolici. Quando questa funzione, specialmente nel tipo 1, viene compromessa spesso è necessario iniziare una terapia che prevede delle iniezioni di questa sostanza. Generalmente quest’ultima va assunta poco prima di introdurre del cibo proprio per instaurare nuovamente l’equilibrio perduto. Per quello di tipo 2 invece possono essere sufficienti lo sport, un’alimentazione controllata e in alcuni casi dei medicinali da assumere per via orale.

Attenzione a due sintomi spesso ignorati che avvisano che questa malattia è in agguato

Queste problematiche generalmente si presentano in modo abbastanza riconoscibile. Cambiano infatti alcune delle funzioni corporali e di conseguenza anche le nostre abitudini. Due importanti moniti da notare sono la polidipsia e la poliuria, ovvero l’aumento della sete e un conseguente maggior bisogno di andare in bagno. Quindi se si verificano questi due eventi, per quanto non possano sembrare a prima vista allarmanti, è meglio verificare le proprie condizioni di salute.

