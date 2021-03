Gli anelli sono tra i gioielli più apprezzati e utilizzati. Non solo una prerogativa femminile, negli ultimi anni anche tantissimi uomini stanno sfoggiando anelli di ogni genere e forma.

Da quelli più semplici ai più originali, in un precedente articolo abbiamo visto come è possibile scegliere gli anelli più adatti ad ogni mano. In base alle dita, affusolate o un po’ tozze, così come in base all’outfit e ai propri colori, ciascuno di noi ha il “suo” anello.

C’è qualcosa però che va al di là del lato soggettivo e dalle caratteristiche personali di ognuno. Questo particolare gioiello, infatti, è conosciuto soprattutto per la simbologia che ne fa da padrona. Il legame tra anello e amore risale ai tempi più antichi e non è un caso se gli sposini si scambiano proprio le fedi nuziali.

Uno per ogni dito

Bisogna fare una precisazione. Gli anelli su ciascun dito della nostra mano hanno un significato specifico, che bisogna conoscere per non cadere in errore. Infatti, dobbiamo fare attenzione a dove mettiamo gli anelli per evitare di mandare segnali sbagliati. Vediamo che cosa narra la tradizione e come orientarci per la prossima volta che adorneremo le nostre mani.

Attenzione a dove mettiamo gli anelli per evitare di mandare segnali sbagliati

Una leggenda egiziana narra che nell’anulare vi sia un’arteria direttamente collegata al cuore ed ecco perché lo si considera il dito dell’amore. Qui, infatti, si usa indossare l’anello di fidanzamento o la fede nuziale, tutto ciò che ci lega alla dolce metà.

Diversamente, l’indice simboleggia l’amicizia e la fratellanza ed è per questo che dovremmo utilizzarlo per gli anelli regalati da amici, fratelli o sorelle.

Il dito medio indica la stima per la propria persona ed è il dito prediletto per gli anelli che compriamo per noi stessi.

Similmente, il pollice è il dito della sicurezza verso di sé e l’anello su questo dito indica personalità e forza interiore.

Infine, il mignolo indica il legame con i figli ed alcuni valori come la generosità.

Che si tratti di dicerie o di realtà, è comunque importante conoscere certi dettagli con un importante significato.