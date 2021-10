Amiamo così tanto i nostri animali domestici che li terremmo sempre con noi. C’è chi li fa dormire nel proprio letto, chi li fa sedere sul sedile del passeggero e chi passerebbe tutto il giorno a riempirli di coccole. A volte, però, il troppo amore può far commettere degli errori in buona fede.

Succede, ad esempio, quando stiamo mangiando qualcosa davanti al nostro cane. Il nostro fedele amico a 4 zampe è anche un golosone che ci guarderà con occhi imploranti e desiderosi di assaggiare ciò che noi stiamo mangiando.

Il problema è che, talvolta, finiamo per dare ai nostri animali cibi per noi innocui che, però, a loro possono provocare qualche problema. Non stiamo parlando solo di zuccheri o dolciumi, i quali, è risaputo, possono essere davvero dannosi per i nostri cani.

Esistono, infatti, anche altri cibi apparentemente salutari, che potrebbero mettere in serio rischio i nostri animali. Scopriamo di quali alimenti si tratta e teniamoli ben lontani dai nostri cani.

Attenzione a dare questo alimento specifico al nostro cane perché potrebbe provocargli danni seri

Sono tantissime le persone che decidono di accogliere nella propria casa un cane. Quello che prima era “solo” un cane, diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia, che ci regala amore e affetto senza misura.

Gli vogliamo così bene che, spesso, accanto all’affetto, crescono anche le preoccupazioni, come faremmo per qualsiasi altro componente della famiglia. Ecco perché in molti si spaventano se vedono il proprio cane fare questo gesto senza sapere che bisogna mantenere il controllo per non aggravare la situazione.

Anche l’alimentazione, però, è sempre motivo di dubbi e perplessità, soprattutto all’inizio.

Questo alimento è pericoloso

In particolare, esistono alcuni cibi che non dovremmo mai dare ai nostri cani, perché potrebbero provocare problemi, anche molto seri. È il caso, ad esempio, delle noci comuni e delle noci macadamia.

Questi frutti croccanti apparentemente innocui e molto salutari per l’uomo, potrebbero essere molto dannosi per il cane. In particolare, infatti, potrebbero provocagli vomito, tremori, dolori e debolezza generale. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a dare questo alimento specifico al nostro cane, perché potrebbe provocargli danni seri, ma non è tutto.

Attenzione anche all’uva

Uva e uvetta, nonostante siano un ottimo snack per la nostra salute, possono provocare nei cani spiacevoli effetti collaterali. I sintomi possono variare ma, in generale, i più comuni sono vomito, diarrea e spossatezza.

Evitiamo anche i formaggi

Il latte e i suoi derivati sono generalmente vietati nella dieta di un cane. Questi alimenti, infatti, possono provocare disturbi gastrointestinali, e problemi come diarrea e vomito.

