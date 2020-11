Esistono tantissimi modi per trovare i regali più belli per i nostri bambini. Tra negozi specializzati e siti internet, oggi è talmente facile trovare tutto ciò che cerchiamo. I neo genitori, soprattutto, ma anche chi ha figli da più tempo, prima di comprare qualcosa al proprio bambino, si fanno delle domande.

È naturale che la prima preoccupazione sia relativa alla sicurezza che ogni giochino per bambini deve assicurare a chi li compra. Ci interroghiamo sul materiale, in primis, se sia adeguato per essere messo in bocca, se contenga o meno sostanze che col tempo possano diventare dannose.

I servizi in tv

Quante volte ci capita di sentire, nei servizi in TV, o parlando con le altre mamme, spiacevoli eventi che riguardano l’ingestione di sostanze nocive. Questo ci aiuta, sicuramente, a tenerci sempre informati e più consapevoli per proteggere al meglio i nostri bambini.

Ma purtroppo aumenta dentro di noi la preoccupazione di non riuscire a controllare tutto ciò che gira intorno a nostro figlio.

Basta una piccola distrazione e può succedere ciò che non vorremmo succedesse mai.

Attenzione a cosa si nasconde dentro le paperelle di gomma

Quante mamme, anche quelle più attente, hanno fatto il bagnetto ai propri figli con le famosissime paperelle di gomma?

E quante di loro, immaginano cosa si nasconde al loro interno? Queste paperelle, presentano alla base, un’apertura che permette l’entrata dell’acqua durante il bagnetto del bambino.

L’acqua che poi si deposita all’interno del giochino di gomma, rimane per lunghi periodi e porta inevitabilmente alla formazione della muffa. La stessa che si forma sugli alimenti che vanno a male.

Se, inavvertitamente, il bambino, giocando con la paperella piena di muffa, si bagnasse il viso con un po’ dell’acqua contenuta all’interno, potremmo avere spiacevoli sorprese.

È possibile, che il bambino svilupperà una seria congiuntivite o forti dermatiti. Queste date proprio dal contatto dell’acqua infetta con la pelle delicata. Perciò attenzione a cosa si nasconde dentro le paperelle di gomma. Esiste un modo però, per evitare tutto questo.

Basterà comprare per il nostro bambino, le stesse paperelle di gomma che mancano di quella pericolosa apertura alla base.

In questo modo, i nostri bambini, giocheranno e si divertiranno senza rischiare nulla di serio.