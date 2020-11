Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dovrebbe esistere una guida pratica valida per tutte le tipologie di colloquio di lavoro. Basterebbe poi aggiungerci qualche ingrediente personale e sarebbe perfetto.

Una guida vera e propria in realtà non esiste. Tuttavia si può far riferimento ad alcuni consigli validi e conoscere frasi che mai e poi mai andrebbero pronunciate. La lista delle cose che non dovrebbero essere dette davanti a un datore di lavoro sono molte. Ma dipende anche dal tipo di colloquio e da come si reagisce allo stress.

Creare una sorta di promemoria o schema su ciò che è bene dire e ciò che è da evitare potrebbe aiutare. Un aiuto per iniziare non può che rendere l’operazione più semplice.

Allora, attenzione a cosa non si dovrebbe mai dire durante un colloquio di lavoro.

Formale o informale?

La prima cosa da tenere a mente è che un colloquio di lavoro è un dialogo formale. Con formale si intende mostrare qualcosa dal punto di vista oggettivo, seguendo una forma precisa.

Dinnanzi ci sarà una persona sconosciuta che offre una posizione di lavoro, un’opportunità. Quindi è negata qualsiasi forma amichevole se non espressamente richiesta. L’obiettivo è uno: mostrare la propria validità a ricoprire il ruolo prescelto. Essendo un colloquio, parlare con competenza, linguaggio appropriato e concisione è molto importante.

“Il mio punto debole è che lavoro troppo”. Le frasi ad effetto per impressionare il datore di lavoro non sono mai la scelta giusta. Si rischia di risultare presuntuosi, troppo sicuri di sé e arroganti. Niente perfettini e lavoratori 24 ore su 24. Potrebbe significare non essere capace di gestire il carico di lavoro.

“Sono disposto a fare qualsiasi cosa”. Non si promette ciò che ancora non si conosce; né tanto meno prima di ave iniziato ed essersi messi alla prova. Chi afferma di essere disposto a tutto appare “disperato”. Invece, è necessario dimostrare di essere la persona perfetta per quel ruolo.

“Non ho domande da fare”. Se il datore chiede se si hanno delle domande, non è il caso di rispondere “No”. Si rischia di sembrare poco interessati o avere premura di finire il colloquio. Interessarsi della mansione, della ditta, dell’azienda, di cui si spera di fare parte è un buon segno.

“Mi mancano alcune competenze ma…”. Non è mai il caso di parlare di quello di cui non si è capaci. Meglio dire sempre ciò che si sa fare e le competenze già acquisite.

Qualche altro consiglio

Mai arrivare in ritardo all’appuntamento per il colloquio. Non sembrare impazienti che l’incontro finisca. Mai affermare di essere nervosi, anche quando è palese che lo si è.

Parlare male del lavoro precedente o del precedente datore di lavoro è poco professionale ed educato.

Attenzione a cosa non si dovrebbe mai dire durante un colloquio di lavoro: tutte cose da tenere sempre a mente.

