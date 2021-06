Attenzione a cosa non bisogna assolutamente fare quando si hanno molti nei sulla pelle perché è allarme tra i dermatologi

I nei sono considerati da sempre simbolo di bellezza e sensualità. Se posizionati in determinati punti, poi, diventano un tratto distintivo della personalità. I nei non sono altro che macchie della pelle dovute all’accumulo di melanociti, le cellule che producono melanina. Questa è il pigmento, la sostanza colorata, responsabile del colore della pelle. Tutti hanno nei, la maggior parte delle persone ne ha un numero compreso tra i 10 e i 40. Alcuni appaiono già nei primi mesi di vita, altri si formano nel corso degli anni. Benché fisiologici però, i nei vanno controllati periodicamente. Attenzione anche a cosa non bisogna assolutamente fare quando si hanno molti nei sulla pelle perché è allarme tra i dermatologi.

I tatuaggi

Per i dermatologici siamo di fronte un problema molto sottovalutato, perché’ potrebbe avere gravi conseguenze: i nei nascosti sotto ai tatuaggi. Gli specialisti dell’Intergruppo Melanoma Italiano ritengono sia in corso una vera e propria emergenza. La questione non è che i tatuaggi provochino il cancro. Il problema è che la loro presenza potrebbe ritardare le diagnosi di melanomi. I colori, infatti, nascondono completamente il neo agli occhi sia dei pazienti sia dei dermatologi. Una qualsiasi mutazione del neo, quindi, potrebbe sfuggire anche ad un occhio esperto. Ma non solo: l’inchiostro colorato potrebbe trarre in inganno e favorire il fenomeno dei falsi positivi. Il medico non può discernere se si tratti di una lesione benigna o maligna. In questi casi, quindi, si trova costretto ad asportare comunque la lesione.

Non stiamo parlando di rinunciare ai tatuaggi. Semplicemente non vanno tatuati i nei. Il consiglio generale degli esperti è di mantenere almeno un centimetro di distanza tra il neo e il disegno. In questo modo è possibile individuare qualsiasi trasformazione del neo per tempo, e salvare una vita. 7 milioni di italiani hanno almeno un tatuaggio. Il melanoma è un tumore aggressivo che in Italia colpisce oltre 14 mila persone ogni anno. In questo contesto è fondamentale l’informazione, la sensibilizzazione e l’educazione sul problema.