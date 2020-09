In un recente articolo abbiamo sfatato il mito dell’olio extra vergine di oliva, spiegandoti cosa c’è in una bottiglia che costa meno di 3€.

In questo vedremo cosa contiene un succo di frutta e soprattutto quali sono le bibite più sane. E potrai fare attenzione a cosa bevi: ti spiego cosa c’è veramente nei succhi di frutta.

La prima regola da seguire è leggere attentamente l’etichetta guardando non solo gli ingredienti ma anche i valori nutrizionali. Anche prodotti con un’alta percentuale di frutta possono contenere aromi e additivi

5 prodotti a confronto

a) Bevande a base di frutta. Questa categoria comprende diversi prodotti in cui il succo di frutta è presente in quantità variabile dal minimo, fissato dalla legge del 12%, fino addirittura al 70%. . Il prodotto è venduto come aranciata o limonata e può essere gasato.

b) Tè freddo in bottiglia. La preparazione industriale di queste bevande prevede l’aggiunta di zuccheri in quantità importanti, superiori agli altri ingredienti

c) Nettari e polpe. A differenza delle bevande non possono contenere aromi. Per quanto riguarda il nettare di frutta, la percentuale di frutta varia dal 25% dei succhi di banana al 50% di quelli di mela e pera. Lo zucchero (anche misto ad altri dolcificanti) e ammesso fino al 20% del prodotto

d) Bevande energetiche,Sonobevande non alcoliche che contengono diverse sostanze stimolanti. La vendita di tali prodotti è stata vietata per diversi anni in alcune nazioni europee ed è stata messa in discussione anche negli USA a seguito delle possibili conseguenze in caso consumo eccessivo. Il loro contenuto di caffeina è il più elevato tra le bevande (escludendo il caffè espresso)

e) 100% succo di frutta. Contiene solo frutta, senza ulteriore aggiunta di acqua, e alcuna aggiunta di zucchero, edulcoranti o additivi. Questo può essere ottenuto per spremitura del frutto oppure per ricostituzione dal succo concentrato di un frutto.

Adesso finalmente sai cosa stai acquistando!