Fino pochi anni fa la colazione italiana era rigorosamente dolce, a base di latte, fette biscottate e marmellata. Poi sono arrivate le mode dall’estero e la colazione italiana ha cambiato forma e gusto. Da chi ama i pancake alla americana, la classica colazione croissant e cappuccio oppure frutta e cereali, ce n’è per tutti i gusti. Oggi vedremo un cibo che sta avendo molto successo e perchè dovremmo fare attenzione a consumare questo alimento a colazione.

Grassi e calorie

Una volta introvabile, ora il burro di arachidi è praticamente in ogni supermercato. Moltissimi italiani lo amano per il suo gusto, ma questo cibo nasconde molte insidie.

Il burro di arachidi o noccioline è una crema densa che può a volte contenere i pezzettini di noccioline e che si può spalmare sul pane. Classico alimento del mondo anglosassone è molto gustoso e può essere utilizzato per molte ricette, ma nasconde delle insidie.

IL burro di arachidi ha quasi 600 Kcal per 100 grammi di prodotto, praticamente di soli grassi. Questo lo rende un alimento molto calorico, in grado di dare molta energia ma anche di fare ingrassare. Non dobbiamo farci ingannare dalla origine vegetale di questo prodotto, è da consumare poco.

Se siamo sportivi ovviamente può essere un ottimo prodotto, ma se siamo sedentari e abbiamo un fabbisogno di calorie inferiore è meglio fare attenzione.

Attenzione a consumare questo alimento a colazione

Possiamo sicuramente continuare a consumare il burro di noccioline, ma dobbiamo fare attenzione a non esagerare e soprattutto dobbiamo evitare di abbinarlo ad altri grassi, come il burro. Può essere presente nella colazione ma non deve essere usato con le stesse quantità di una classica marmellata, perché è molto più calorico. Forse la classica colazione italiana non era poi così male, in grado di dare energia e saziare senza rischi per la salute!

Approfondimento

