Con l’arrivo di internet e poi dei negozi online moltissime aziende di quasi qualsiasi settore vendono i propri prodotti sul web. Gli acquisti online hanno infatti visto un vero boom, sia sui canali ufficiali del brand sia su quelle piattaforme che vendono un po’ di tutto come Amazon, eBay o Alibaba. Ma attenzione a comprare questa lussuosa e costosa borsa online perché è una bella fregatura.

Compriamo su siti affidabili

Per essere sicuri al 100% dell’autenticità del prodotto che si vuole acquistare conviene prenderlo sui canali ufficiali del brand o su negozi online sicuri e affidabili. Questo perché, a volte, ci sono interessanti offerte sul web che però in realtà sono solo delle belle truffe create per rubare dati e soldi. Quindi è sempre meglio acquistare i prodotti su siti online affidabili e certificati oppure direttamente sul sito del brand.

Il caso della borsa che gira su WhatsApp

Attenzione a comprare questa lussuosa e costosa borsa online perché è una bella fregatura. Durante la giornata della festa della Repubblica, su WhatsApp, girava una catena di messaggi con un link molto accattivante. L’annuncio truffa dice così:

“Cliccando su questa pagina infatti si può vincere in regalo una famosa borsa XXX di una nota marca francese. Il motivo di questo dono è legato alla celebrazione del 184esimo anniversario della famosa maison di moda.”

Quello che chiedono di fare per vincere questa ipotetica borsa è rispondere ad un semplice questionario e, alla fine di ciò, pagare una piccola cifra per la spedizione della borsa al proprio indirizzo. E proprio qui scatta la truffa. Perché inserendo i propri dati personali e i dati della carta si va incontro alla fregatura. Purtroppo non si vince nessuna borsa di Hermès, ma anzi si regalano i dati personali ai truffatori.

Quindi, se si dovesse ricevere un link con la possibilità di vincere una lussuosa e costosa borsa, non clicchiamoci sopra, non proseguiamo con il questionario e non inseriamo dati personali.

