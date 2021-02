Sull’utilizzo dello shampoo si conoscono varie controversie. Bisogna ricercare il tipo specifico per la nostra tipologia di capelli se non si vuole rovinarli. Inoltre è argomento di discussione quante volte si debba usarlo per lavare i capelli. Lavare troppo poco i capelli è svantaggioso sia per la loro salute sia dal punto di vista estetico. Tuttavia se si utilizza troppo spesso lo shampoo questo può rovinarli non permettendo la giusta produzione di sebo da parte del cuoio capelluto. Ma non è di queste questioni che vogliamo parlare oggi in questo articolo. C’è chi fa un uso improprio di questo prodotto senza esserne e ben consapevole. Bisogna porre attenzione a commettere questo grave errore con lo shampoo.

Non si tratta di capelli

Come abbiamo anticipato il problema non sta nelle classiche questioni riguardanti questo prodotto. Stiamo parlando infatti degli uomini che spesso una volta sotto la doccia commettono un rito sbagliato. Già che ci sono si lavano anche la barba utilizzando questo prodotto. Attenzione a commettere questo grave errore con lo shampoo. Il problema non sta nel fatto di lavarsi la barba. Anzi questa dovrebbe essere un’abitudine. È vero che la barba ha una nota funzione protettiva. Difende la pelle dai raggi ultravioletti e inoltre è una vera e propria barriera contro i batteri. Tuttavia polveri, pollini e microorganismi si possono accumulare sulla barba se non la si cura e non la si mantiene pulita. Ma allora perché è sbagliato lavarla con lo shampoo?

La differenza

Il problema è che i classici shampoo sono ideati apposta per i capelli e per trattare il cuoio capelluto. Questo ha proprietà diverse rispetto alla cute del viso. È molto più grasso per la sua continua produzione di sebo. Quindi gli agenti chimici che lo costituiscono hanno tra le varie funzioni quella di attaccare questo sebo. Se li usiamo sul viso invece questo può portare a seccare e irritare la pelle. Provocando irritazioni, prurito e comparsa di forfora. Inoltre può danneggiare i peli della barba. Quindi per quanto riguarda la barba bisogna sì lavarla ma utilizzando shampoo specifici. Questi sono ideati apposta per rispettare le proprietà della nostra pelle.