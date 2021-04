Il pavimento in gres porcellanato sia per interni, che per esterni conferisce classe ed eleganza agli ambienti. Questa pavimentazione è disponibile in numerose varianti: effetto legno, effetto marmo, opaco o lucido. Le sue numerosissime declinazioni, lo rendono richiestissimo da tutti.

La sua composizione gli conferisce una bassa porosità e quindi una maggiore permeabilità all’acqua. Tutto questo lo rende resistente alle macchie e facile da pulire. Non si deve però, trascurare il processo di detersione.

Attenzione a come evitare questi 3 imperdonabili errori quando si pulisce il meraviglioso pavimento in gres porcellanato se non si vuole rovinarlo per sempre.

Non utilizzare il detersivo sbagliato

Il primo errore che viene commesso è quello di usare un detersivo qualsiasi per la sua pulitura. Le caratteristiche, che il detergente adatto a questo pavimento deve avere, in base al tipo di macchia sono le seguenti:

per inchiostro, calcare o ruggine si deve usare detergenti a base acida;

per macchie di olio, birra, caffè o residui alimentari si devono usare detersivi a base, alcalina, soda caustica o potassa;

invece per l’opacizzazione dovuta a detergenti sono consigliabili detersivi a base idroalcolica;

per la perdita di colore o accumulo di sporco si consiglia l’utilizzo di detersivi a base solvente;

per la pulizia quotidiana è giusto impiegare detergenti neutri; privi di cere e oli profumati.

Non pulire giornalmente con prodotti aggressivi

Non usare detersivi alcalini o acidi con cere e oli profumati perché tendono a impregnare la pavimentazione.

Questi rovinano il colore e la superficie rendendola grassa e oleosa. Meglio usare sempre prodotti neutri, per non sbagliare.

Non effettuare la pulizia del gres dopo la posa se se è troppo caldo o troppo freddo

La prima pulizia dopo la posa è necessaria ma è anche la più importante. Se il clima è troppo caldo o troppo freddo meglio evitare la detersione e aspettare. Gli sbalzi di temperatura possono alterare gli agenti chimici e rovinare la pavimentazione per sempre.

Si consiglia quindi di spazzare bene la superficie e diluire un detergente neutro come il sapone di Marsiglia nell’acqua.

Utilizzare una spugna morbida per evitare di graffiare il gres. Attenzione a come evitare questi 3 imperdonabili errori, quando si pulisce il meraviglioso pavimento in gres porcellanato, se non si vuole rovinarlo per sempre!