E’ questo un momento ideale e propizio per fare un investimento azionario? Oggi vogliamo spiegare quali potrebbero essere i pericoli da ora ai prossimi 5 anni. Poi invitare alla cautela e attenzione a chi investe ora e mantiene sui mercati azionari perchè potrebbe perdere soldi per molti anni.

In un articolo precedente abbiamo illustrato uno studio effettuato sugli ultimi 122 anni di quotazioni azionarie e quindi abbiamo definito gli elementi importanti per ottenere degli investimenti profittevoli.

Grazie a questo studio ci siamo resi conto che per guadagnare in Borsa conta il tempo e la diversificazione e più una posizione si mantiene, maggiore sarà il rendimento. Oggi invece, andremo a definire come potenziare ulteriormente questi risultati con un serio e scrupoloso studio statistico ponderato sulle serie storiche dal 1898 ad oggi.

Cosa potrebbe accadere a chi inizia oggi un investimento azionario in ottica 1, 3, 5 anni diversificato in base al PIL sulle Borse mondiali (50% America,30% Europa,20% Asia e Paesi emergenti) ?

A 10 anni e 20 anni, molto probabilmente l’investimento sarà positivo ma invece per questi altri time frame cosa attendere?

Attenzione a chi investe ora e mantiene sui mercati azionari perchè potrebbe perdere soldi per molti anni

Iniziamo la nostra analisi con una statistica dal 1898 ad oggi

In base a questo studio, le probabilità sono che chi investe e mantiene dal 1 gennaio 2020 fino al 30 dicembre 2023 potrebbe trovarsi i suoi investimenti in perdita. Chi investe da ora in poi dovrebbe ottenere lo stesso risultato.

Le probabilità sono identiche per chi ha investito il 1 gennaio 2020 in ottica di 12 mesi, per chi investirà nella stessa ottica il 1 gennaio 2021, 2022 e 2023.

Quindi, in base a questi enunciati, sono sconsigliati da ora al 1 gennaio 2022 i seguenti investimenti in ottica By and Hold:

1 anno.

Chi investe a 5 anni da ora in poi fino al dicembre 2023 potrebbe trovarsi in forte perdita.

Quindi, questo investitore per potenziare il proprio rendimento dovrebbe incrementare le posizioni sui ribassi attesi da luglio 2021 a il ottobre 2022/marzo 2023.

C’è un altro elemento interessante che il lettore deve valutare. Chi investirà sui minimi attesi fra il 2022 ed il primo trimestre del 2023 potrà godere di un violento rialzo fino al 2028 circa.

Le nostre previsioni per il decennio gennaio 2021/dicembre 2030

Approfondimento

Le nostre previsioni del decennio 2011/2020 si sono rivelate corrette e hanno centrato i minimi e i massimi con probabilità dell’ 85,1% .

In questo articolo sono citate degli estratti di statistica presenti nell’Ebook edizioni ProiezionidiBorsa “120 anni a Wall Street“