Attenzione a chi assume pillole contraccettive. Sembra espongano a maggiore rischio di trombosi in caso di vaccino! Questo è quanto riportato dal Presidente dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Il rischio di maggiori trombosi, seppure limitato, c’è in quanto sarebbero proprio gli anticoncezionali che recano con sé detti effetti collaterali.

Tuttavia, sulla questione si è richiesto un approfondimento. Con la conseguenza che, ad oggi, ci potrebbe essere il rischio che chi assume pillole contraccettive non possa fare il vaccino. O che questo venga sconsigliato.

Quindi, attualmente, è bene sapere che una prima soffiata c’è stata circa l’incompatibilità, in via generale, tra pillola anticoncezionale e siero vaccinale. Tuttavia, anche qui, come per la questione AstraZeneca, la parola finale spetta all’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali).

Fatto è che la sospensione di AstraZeneca è stata disposta proprio per il fatto che chi ha assunto detto siero è stato esposto a trombosi. Alcune delle quali hanno portato alla morte.

Cosa potrebbe provocare il vaccino a chi assume contraccettivi

La pillola, è un farmaco pro-trombotico quindi coloro che la assumono, oppure coloro che hanno difetti della coagulazione, così come chi soffre di ipertensione, obesità, malattie che aumentano la viscosità del sangue, sono esposti maggiormente a trombosi.

Non a caso, le avvertenze contenute nelle pillole anticoncezionali riportano un aumento del rischio di fenomeni di tromboembolismo venoso. Tutto ciò, nonostante, negli ultimi anni, le ricerche farmaceutiche hanno fatto in modo da ridurlo al minimo.

Comunque, questo rischio si deve tenere in considerazione. E ciò nonostante l’incidenza delle trombosi sia stata reputata bassa. Considerato il numero di effetti indesiderati su milioni di vaccinati.

In ogni caso, la questione merita una risposta chiara. In quanto è necessario garantire, alle donne che assumono contraccettivi, la possibilità di decidere consapevolmente se vogliono assumere questo rischio.