Una cena in un ristorante elegante, dei piatti abbondanti e dell’ottima compagnia. E a fine pasto, un delizioso amaro che dia quel tocco in più alla serata appena trascorsa e aiuti a digerire i piatti appena consumati. Questa è un’usanza molto diffusa in Italia. E non solo quando si va a cena fuori, ma anche quando si è a casa, in compagnia della propria famiglia o di qualche amico.

Il cosiddetto “ammazzacaffè”, infatti, viene bevuto per digerire meglio e anche per concludere la cena (o il pranzo) in bellezza. Ma se berlo alla fine dei pasti, in realtà, non aiutasse assolutamente a digerire? A spiegarlo, i medici dell’Ospedale Niguarda, della regione Lombardia, che chiedono di fare attenzione a bere l’amaro dopo i pasti e che cercano di fare chiarezza sulla questione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Qual è l’origine di questa usanza?

Iniziamo cercando di capire da dove nasce questa tradizione ormai così diffusa sul territorio italiano. Per scoprire l’origine dell’ammazzacaffè, dobbiamo entrare nelle sale dell’artistocrazia di almeno 300 anni fa. I nobili di una volta, infatti, erano soliti bere dei liquori molto pregiati dopo i pasti, accompagnati da un sigaro. Solo dopo diversi anni i popolani hanno iniziato ad imitarli, versando nei loro bicchieri qualche amaro subito dopo la cena. Ed è così che questa tradizione è arrivata fino ad oggi, con la convinzione, inoltre, che bere un bicchiere di amaro aiutasse la digestione.

Ma l’amaro dopo cena fa davvero bene o sarebbe meglio evitarlo?

Nonostante molti pensino che l’amaro aiuti in modo effettivo la digestione, i medici spiegano che questa credenza non si fonda in alcun modo su parametri scientifici. Anzi, bisogna fare attenzione a bere l’amaro dopo i pasti. I dottori sottolineano quanto sia importante sfatare la leggenda secondo cui quest’azione aiuti il corpo e ci tengono a sottolineare, piuttosto, gli effetti negativi di questa abitudine. I medici spiegano che l’alcool, in realtà, non fa altro che irritare in modo importante lo stomaco. Dunque, non vi è alcun tipo di beneficio nel bere quel bicchiere di amaro dopo un pasto abbondante perché il corpo, già appesantito da ricette ricche, riceverebbe una ulteriore sostanza da smaltire.