Il 2020 verrà, probabilmente, ricordato per molto tempo come l’anno più incredibile del ventunesimo secolo. Gli atteggiamenti, le parole e i modi di pensare che ormai tutti condividono erano decisamente impensabili solamente fino a dieci mesi fa. Con l’arrivo della pandemia tutto è cambiato.

Insieme all’uso della mascherina la gente ha dovuto imparare a convivere con il coronavirus, e a parlarne utilizzando le espressioni corrette.

I neologismi del virus

Qualche giorno fa è stato annunciato che molte parole, dato il grande utilizzo che se ne è fatto in questi mesi per via del virus, sono state inserite nei dizionari di lingua italiana.

Da quest’anno infatti sarà possibile trovare sul dizionario la definizione di “lockdown” e di altre parole ormai note. Oltre al linguaggio molto altro è cambiato. Ciò che fino all’anno scorso non solo era lecito, ma addirittura consigliato fare, ora è fortemente illegale.

Ricercare la socialità andando a ballare in discoteca o distrarsi vedendo un film, sono tutte attività che non si possono più svolgere. Inoltre, soprattutto quando si è in pubblico, bisogna essere molto attenti ad alcuni normalissimi atteggiamenti che si è abituati a fare. Le conseguenze infatti potrebbero essere spiacevoli.

È necessario, ad esempio, fare attenzione a baciarsi per strada o si rischia di pagare una multa salata.

400 euro per un bacio

Pronunciata così, sembrerebbe di ascoltare una frase detta da un abitante di luoghi in cui le ferree dittature impongono leggi estremiste sul decoro pubblico. Eppure non è così, il consiglio è indirizzato agli italiani.

Proprio per le norme restrittive adottate dal governo per limitare i contagi, lo scambio di un bacio con il proprio partner è passibile di sanzione. Come è successo a Milano pochi giorni fa, per un bacio scambiato per strada si potrebbe rischiare di pagare fino a 400 euro di multa.

Nel caso, infatti, il partner non sia il convivente, non ci sono i presupposti per dimostrare alle forze dell’ordine di star baciando un congiunto. Dunque, in questo difficile periodo è necessario fare attenzione a baciarsi per strada o si rischia di pagare una multa salata.