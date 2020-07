Attenzione a 3 titoli azionari che stamani hanno toccato un supporto dal quale potrebbero ripartire al rialzo!

Ritracciamento in corso del Ftse Mib che apre in rosso a 19.360 e si porta a 19.230 per poi ritornare sopra i 19.400. Cosa attendere da ora in poi? Ci potrebbero essere gli estremi per una ripresa rialzista dei corsi azionari? Andiamo a vedere cosa proietta il nostro Ufficio Analisi per le prossime ore e giorni.

La chiusura di contrattazione di ieri ha generato un primo segnale di indizio ribassista andando a colmare un gap up lasciato aperto fra il giorno 1 e 2 luglio.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Nei giorni scorsi più volte era stato tentato l’attacco alla resistenza dei 20.000 punti e il movimento di ieri potrebbe dare sunto a ulteriori ribassi oppure far ripartire da subito il rialzo.

Quale delle due ipotesi avrà il sopravvento?

Per il momento il pattern multigiornaliero in corso è ancora impostato al rialzo e quindi ci sono tutti i presupposti per una ripartenza fin da subito.

Cosa monitorare? Area 19.585. Un suo superamento sarebbe un ulteriore segnale distensivo e rialzista da confermare poi lunedì in chiusura di contrattazione.

Come sfruttare questa situazione anche sui singoli titoli azionari quotati a Piazza Affari?

Attenzione a 3 titoli azionari che stamani hanno toccato un supporto dal quale potrebbero ripartire al rialzo. Essi sono:

Enel (MIL:ENEL), Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Enel, comprare con stop loss a 7,85 e mantenere. Il segnale di conferma rialzista verrà sopra 8,01 fra oggi e lunedì.

Intesa Sanpaolo, comprare con stop loss a 1,7040 e mantenere. Il segnale di conferma rialzista verrà sopra 1,7556 fra oggi e lunedì.

Unicredit, comprare con stop loss a 8,17 e mantenere. Il segnale di conferma rialzista verrà sopra 8,49 fra oggi e lunedì.

Il movimento ribassista fra ieri e le prime ore di contrattazione di oggi potrebbe già essere agli sgoccioli. Vedremo cosa accadrà e ci comporteremo di conseguenza.