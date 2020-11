Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non a caso è il miglior amico dell’uomo. Il cane è tra gli animali d’affezione più apprezzati. Membro di famiglia, sembra capire non solo le azioni dell’uomo ma anche gli stati d’animo che colpiscono ciascun componente del nucleo familiare. Da anni, ormai considerato come nostro amico fidato, fratello e figlio. Un atteggiamento d’amore che non sempre può andare bene anche per il simpatico animale. Infatti, alcune azioni comuni che pensiamo che il cane capisca al volo, in realtà possono creare disagio al quadrupede. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole mostrare le 3 azioni quotidiane più comuni messe in discussione dagli esperti veterinari.

Attenzione a 3 azioni che tutti commettono ma che infastidiscono il cane

a) Utilizzare più le parole che il linguaggio del corpo.

Tra gli errori più comuni che si commettono nel rapporto con il cane, è da sottolineare l’approccio naturale dell’uomo con il proprio Fido. È talmente grande la percezione che il cane comprenda il linguaggio umano che il padrone comunica solo con quello. Sconsigliato per gli esperti, poiché oltre a due o tre parole chiave che il cane assimila, del discorso lungo fatto di tante parole, il cane non riuscirà a capire nulla.

È consigliato, invece, accompagnare con gesti le parole che comunichiamo all’amico peloso. Inoltre, i gesti devono corrispondere al comodo dato, altrimenti il cane entrerà in confusione e non rispetterà più gli ordini, neanche i più semplici già imparati.

Altri due errori da non commettere

b) Abbracciare il cane non sempre fa bene.

L’essere umano è un “animale sociale” che ha la necessità di interagire con gli altri e di esprimere l’affetto con abbracci e carezze. Da evitare effusioni d’amore molto esuberanti. Gli abbracci non sono presenti nel mondo canino e generalmente una zampa sul dorso di un altro, è in segno di predominanza. Dunque, l’amico a quattro zampe potrebbe non apprezzare lo slancio affettivo del padrone.

c) Guardarlo fisso negli occhi.

L’amicizia con il cane potrebbe essere compromessa con uno sguardo. Guardare fisso il cane, anche se vi conosce da molto tempo, rappresenta un’azione aggressiva per l’animale. Quest’ultimo, infatti, potrebbe non apprezzare l’atteggiamento e ricambiare con un’azione di sfida, abbaiando o sottomettendosi per paura.

