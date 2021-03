Molti di noi portano il segno di almeno una cicatrice. Possono essere segni più marcati, come quelli di un’operazione chirurgica, oppure semplicemente quelli dell’acne della gioventù. Anche un graffio può lasciare il segno di una cicatrice più o meno evidente a seconda del tipo di pelle. Ebbene attenuare le cicatrici vecchie e nuove si può con questi rimedi naturali.

Disponibili in commercio si possono trovare creme ed unguenti che garantiscono la sparizione totale dei segni. Purtroppo, far scomparire totalmente una cicatrice è impossibile a meno che non di intervenga chirurgicamente. In ogni caso tanto i prodotti in vendita quanto gli interventi chirurgici sono piuttosto costosi. La natura invece offre dei rimedi che possono dare risultati stupefacenti, a costo zero, quando usati con regolarità e pazienza.

Aloe vera

Il gel di aloe si rivela particolarmente utile per attutire le cicatrici vecchie e nuove. Questo unguento stimola la pelle a produrre collagene e tessuto connettivo. Inoltre la sua ricchezza di minerali e vitamine rimpolpa e rinvigorisce la cute. Spesso infatti le cicatrici appaiono più marcate quando vi sono carenze di vitamine, in particolare della vitamina C, B e di quella E. In questi casi dunque, la pelle tende a rimanere segnata con più facilità. Il gel di aloe andrà spalmato quotidianamente sulla cicatrice da trattare. Se saremo costanti otterremo dei risultati stupefacenti.

Patata cruda

Nel caso di una cicatrice giovane si potrà utilizzare la patata cruda. Anche questo tubero ha un’elevata concentrazione di vitamine e minerali utili per il benessere della pelle. Inoltre la patata ha di proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie che accelerano i processi di cicatrizzazione. Per ottenere risultati soddisfacenti si dovrà grattugiarne la quantità necessaria a ricoprire la zona interessata. Lasciare quindi in posa per mezz’ora. L’operazione va ripetuta fino alla totale guarigione della pelle.

Latte di cocco

Se vogliamo invece attenuare delle cicatrici più antiche e gonfie un valido alleato è il latte di cocco. Questo infatti stimola la produzione di elastina e collagene. In questa maniera lo spessore ed il rossore caratteristico dei segni cutanei più vecchi va a diminuire. Bisognerà applicarlo tutte le sere prima di dormire e lasciarlo assorbire. I risultati non tarderanno a mostrarsi.

È bene ricordare che solo un chirurgo può intervenire per la scomparsa totale di segni sulla cute.

Tuttavia attenuare le cicatrici vecchie e nuove si può con questi rimedi naturali, messi in pratica con costanza e pazienza.