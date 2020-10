Le soffici piume di oca e d’anatra hanno invaso da anni il mercato dell’abbigliamento con i giubbini e i cappotti. Degli accessori, come guanti, sciarpe e stivali. E ovviamente anche dei tessili per letto e soggiorno.

Come in tutti i settori cresciuti in fretta, anche in questo caso operano sul mercato aziende poco serie. Che smerciano capi di abbigliamento riempiti di materiali scadenti, spacciandoli come imbottiti di vero piumino. Gli esperti di Moda di ProiezionidiBorsa mettono in guardia sull’importanza di avere le idee chiare. Per evitare di credere troppo nei messaggi ambigui e nelle etichette scorrette.

In Italia le piume viaggiano col “passaporto”

In Italia per legge, i capi contenenti piume o imbottiture di origine animale, devono sempre riportare una scritta indelebile, ove siano indicati il nome e la sede legale dell’azienda produttrice o distributrice, la dichiarazione che il materiale è stato sottoposto a selezione, eliminazione polvere, lavaggio e asciugatura a 140 gradi per un’ora in autoclave a tre atmosfere.

Per evitare l’importazione di piume inquinate, o non in regola, una norma stabilisce che siano esplicitati sull’etichetta anche le generalità dell’importatore.

C’è piumino e piumino…

Molti produttori si limitano a scrivere piumino o piuma. In realtà una informazione del tutto insufficiente per chiarire le idee a chi acquista.

È importante sapere che non tutti i tipi di piumaggio animale svolgono la stessa azione regolatrice. Il piumino d’oca e la piuma d’oca sono due cose ben diverse. Il piumino (o duvet) è la parte più pregiate delle piume, si trova solo sul petto, sul collo e sotto le ali degli animali.

Attenti alle truffe sui piumini d’oca

La piuma è meno morbida e presenta un’asta centrale abbastanza rigida. Si pone a metà strada tra il piumino e la penna.

Per le imbottiture si usano piume d’anatra o d’oca. Quelle di pollo non sono adatte per le imbottiture, e neanche quelle di tacchino, ma non è facile controllare cosa ci rifilano.

Quando vedete la scritta “piumino originale” significa che il materiale che imbottisce il capo arriva da un solo tipo di animale, anatra o oca.

Perché nei piumini ci sono forti differenze di prezzo

Attenti alle truffe sui piumini d’oca. La qualità dell’imbottitura è tanto più alta quanto inferiore è il suo peso.

Dunque, se pesiamo un cappotto o una coperta e pesa più di 350 grammi per metro quadrato, è ragionevole pensare che non contenga al suo interno il piumino puro.

Se si comprime l’imbottitura, il piumino rinviene più rapidamente rispetto ad altri materiali. Appiattimenti, diminuzione del volume, oppure strani aloni e perdite di colore, sono reazioni tipiche degli articoli imbottiti con materiale scadente.

I capi e i prodotti che costano meno, sono imbottiti con piume di altri volatili. Oppure con residui e frammenti di materiale che si formano durante la lavorazione di anatre e oche.