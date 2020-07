Le piante in casa sono un tocco di classe. Fiori e piante mettono allegria e rendono più luminoso il nostro appartamento. Ma hanno anche bisogno di molta cura. Bisogna fare attenzione a tantissimi aspetti. Uno di questi? Il momento giusto per innaffiarli. In un periodo caldo come questo, fare questa azione correttamente è fondamentale. Partiamo dal presupposto che le piante non vanno mai innaffiate troppo o troppo poco. Entrambi gli estremi potrebbero essere dannosi. Quindi attenti a quando innaffiate le vostre piante. Ecco il momento migliore per farlo.

Qual è il momento migliore nella giornata per innaffiare le piante?

Innaffiate le vostre piante al mattino. Durante l’estate, le prime luci del giorno sono sempre il momento giusto per fare questa azione. Come noi, anche le piante hanno molta sete al mattino. L’acqua in queste ore fornisce loro una scorta sufficiente per superare il caldo della giornata. In più, le aiuta a prevenire le malattie fungine! L’acqua mattutina stimolerà la formazione di nuove radici sotterranee. In questo modo le vostre piante cresceranno ancora di più! E, soprattutto, lo faranno in modo sano!

Ecco quando non innaffiarle

Abbiamo visto quindi che la mattina è il momento migliore per innaffiare le piante. Quand’è che invece non dovremmo assolutamente farlo? A differenza di quanto molti credono (e fanno), per non rovinarle, evitate di innaffiarle di notte. Le foglie delle vostre piante potrebbero non avere il tempo di asciugarsi. E foglie umide è uguale a funghi e insetti indesiderati.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Se proprio non riuscite a innaffiare le vostre piante di mattina, fatelo almeno nel pomeriggio. Cercate di essere sicuri che il sole non sia ancora tramontato. È il modo migliore per proteggere le vostre amiche verdi! Quindi, attenti a quando innaffiate le vostre piante. Ecco il momento migliore per farlo.

E voi, solitamente, quando le annaffiate?