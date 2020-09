Attaccare e sconfiggere la cellulite con l’aceto di mele

Prima, è arrivata l’estate e con il post isolamento ci siamo presentati in spiaggia in forma non perfetta.

Adesso che stiamo lasciando il caldo per rituffarci nell’inverno, ci siamo accorti che qualche smagliatura ancora c’è. Complici ancora e purtroppo le restrizioni aggregative, che stanno limitando il ritorno agli sport collettivi. In sostanza: poco allenamento e qualche chilo in più. Ecco allora che gli Esperti della nostra Redazione sono pronti a presentarvi un metodo innovativo per attaccare e sconfiggere la cellulite con l’aceto di mele.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Una premessa importante

Ci piace fare ancora una volta una premessa importante, quando parliamo di contrastare la cellulite. Possiamo utilizzare tutti i prodotti di bellezza che vogliamo, investendo ingenti capitali, ma se poi non conduciamo una vita regolare e sana, vanifichiamo tutto. I nostri Consulenti in materia, parlando per esperienze personali, ricordano che, anche un intervento chirurgico, senza poi dieta e attività sportiva, vale poco o nulla. Soprattutto nel momento in cui decidiamo di non dare tregua alla cellulite, dobbiamo metterci ordine di idee di bere tanto e tonificare le zone coinvolte.

La nostra idea

Attaccare e sconfiggere la cellulite con l’aceto di mele avviene attraverso questo procedimento:

prendete una qualsiasi tazza da caffè latte e riempitela per circa un quarto di crema idratante, unendo 1 cucchiaino di aceto di mele mescolate bene i due ingredienti, in modo da formare una crema unica; nel frattempo, prendete un asciugamano, bagnato in acqua fredda, strizzatelo e posatelo sulla zona incriminata con la cellulite; dopo un minuto circa, rimuovete l’asciugamano e applicate la crema sulla pelle; avvolgete con pellicola trasparente e lasciate riposare per mezz’ora; rimuovete la pellicola solo nel momento in cui vi sarete accorti che la pelle ha assorbito completamente la nostra crema; potete ripetere il trattamento a giorni alterni per tutta la settimana.

Strategia vincente

Non dimenticate di unire a questa terapia anche il movimento e l’alimentazione. Può, infatti, bastare tranquillamente anche una camminata di un’ora, magari unendo semplicemente lo step sugli scalini di casa. Evitate dolci, fritti, condimenti esagerati, burro, cibo da fast food e abbondate invece con acqua, tè senza zucchero, legumi, cane bianca e pesce magro. Dopo un mese di piccoli sacrifici, troverete significativi e importanti risultati.

Approfondimento:

https://www.proiezionidiborsa.it/non-e-assolutamente-vero-che-cuocere-in-tegame-i-broccoli-fa-perdere-loro-le-proprieta/