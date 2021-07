Il presidente Macron lo aveva annunciato. La Francia avrebbe riavuto il suo leggendario Le Train Bleu. E così sarà. Il merito va alla start-up francese Midnight Train che sta mettendo a punto una rete di collegamenti ferroviari notturni fra le principali capitali europee e Parigi.

Le sue origini risalgono a un secolo fa. L’esclusivo convoglio collegava la capitale a Nizza e portava altolocati villeggianti a godere del sole e del mare nel sud della Francia. Ne furono conquistati personaggi del calibro di Coco Chanel, Marlene Dietrich e Jean Cocteau. Mentre Agatha Christie gli dedicò perfino un romanzo: Il mistero del treno azzurro, 1928.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Era blu appunto, come la notte. Con preziosi tocchi d’orati. Elegantissime carrozze letto più due vagoni ristoranti e bar.

Atmosfere d’epoca, lusso e romanticismo per un viaggio fra le meravigliose capitali europee

Le tratte ferroviarie notturne da e per la capitale erano quasi del tutto scomparse a favore dei sempre più diffusi voli low cost. Ma le istanze ecologiste e lo scoppio della pandemia sono tornate e favorire nuovamente questa modalità di spostamento.

La società francese stima che un viaggio in treno Roma-Parigi inquini 23 volte meno di un volo aereo. Va da sé che oggi diventa prioritario favorire mezzi di trasporto a minor impatto ambientale. Da qui la fortuna della start-up che ha colto l’occasione per far rivivere nuovamente il sogno del viaggio di lusso notturno. Un vero e proprio hotel a 5 stelle su rotaie. Ideale per romantici viaggi di coppia.

Ci sono voluti ben 40 milioni di euro per riportare all’antico splendore questo magnifico convoglio. Aggiornato ai tempi moderni con tutti i comfort contemporanei.

I futuri collegamenti

Fra i collegamenti previsti ci saranno: Vienna-Monaco-Parigi, poi Roma-Zurigo- Parigi e Parigi-Belino. Ci saranno anche le città spagnole come Barcellona e Madrid e le italiane come Milano, Venezia e Firenze. Si apre una nuova frontiera del viaggio che ha radici antiche e che rivivrà in chiave moderna con grande successo per il turismo per l’economia ma anche e soprattutto per l’ambiente. Chi è alla ricerca delle atmosfere d’epoca, lusso e romanticismo per un viaggio fra le meravigliose capitali europee a breve potrà approfittare di questa meravigliosa opportunità.