Il sole inizia a splendere, le temperature si alzano e si iniziano a intravedere delle ferie all’orizzonte. Pasquetta e il 25 aprile non sono lontani e forse è il momento di iniziare a prenotare un weekend lungo in qualche bella località italiana.

Non è facile, però, scegliere dove andare tra tutte le bellezze del nostro Paese. Noi oggi diamo un consiglio particolare: indichiamo alcuni luoghi che hanno un aspetto simile a quelli che si trovano nelle fiabe. Vediamo quali sono e spieghiamo perchè si trova un’atmosfera magica in queste località italiane.

Località che emozionano e lasciano a bocca aperta

Iniziamo con quella che è forse il posto meno conosciuto di quelli che presentiamo, ovvero l’isola di Loreto.

Essa si trova nel bel mezzo del lago d’Iseo, in provincia di Brescia. Può ricordare un po’ Orta San Giulio, l’isola all’interno del lago d’Orta anch’essa magica e sorprendente.

L’isola di Loreto ha una particolarità: circa 100 anni fa qui è stato costruito un castello in stile neogotico. Questo castello è ancora abitato oggi e quindi non è visitabile direttamente. Si può, però, prendere un battello che fa il giro del lago. Una tappa obbligata per chiunque voglia passare qualche giorno sul lago d’Iseo.

Atmosfera magica in queste località italiane che sembrano uscite da una fiaba e sono perfette per un viaggio di alcuni giorni

Proseguiamo andando molto più a Sud, fino ad Alberobello. Questa città pugliese ha un’architettura tutta sua, con delle particolari casette simili a capanne in pietra, dette trulli. Si tratta, ovviamente, di un patrimonio mondiale riconosciuto dall’UNESCO.

Il luogo forse più magico che presentiamo oggi si trova, invece, vicino a Siena e va assolutamente visitato se facciamo un weekend in Toscana. Parliamo dell’eccezionale abbazia di San Galgano. Questa abbazia ha perso il tetto quando, oltre 200 anni fa, un fulmine colpì il campanile. Oggi rimangono le mura, con il loro aspetto severo e fiabesco. Un’abbazia a cielo aperto insomma, che emoziona per l’incredibile colpo d’occhio che regala.

Ancora più magica, e reminiscente di Re Artù, è la spada nella roccia. Già, perchè vicino all’abbazia c’è una spada conficcata nella roccia, che si dice sia appartenuta proprio a San Galgano.

