Cucinare è un’arte che fa rima con amare e se si aggiunge anche un pizzico di fantasia, la cucina diventa vera poesia. Un po’ in rima e un po’ sognanti, questa sera, gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono far immergere i Lettori in un clima fiabesco, fatto di soffici nuvole di bontà. In un soffio, ad impreziosire la tavola imbandita arriva la torta magica al limone, desiderata e amata da grandi e piccini che regalerà un pieno di soddisfazione anche per gli ospiti accorsi al lieto banchetto. Di seguito la ricetta segreta per realizzarla.

Ingredienti

4 uova;

150 g di burro;

500 ml di latte;

125 g di farina tipo 00;

succo di limone q.b.;

1 scorza di limone, ideale sarebbe lo Sfusato Amalfitano;

1 pizzico di sale;

zucchero a velo.

Atmosfera da favola con la torta magica al limone pronta in un soffio. Procedimento

Realizzare la torta magica al limone non è difficile. Separare i tuorli dagli albumi e in una ciotola inserire i tuorli e lavorare con lo zucchero. Mescolare energicamente per creare un composto spumoso e chiaro. Aggiungere la scorza di limone grattugiata. In un pentolino far sciogliere il burro e versarlo a filo all’impasto. Aggiungere anche la farina setacciata ed il latte.

Montare a neve gli albumi messi da parte in precedenza e aromatizzare con il succo di un limone. Infine, incorporare tutti gli ingredienti. Prendere una tortiera imburrata, versare il composto e far cuocere in forno già caldo per circa 50 minuti a 150°C. Una volta cotta, far raffreddare e conservare in frigo per circa 2 ore. Prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo o coprire con una crema leggera alla vaniglia o al limone ed il gioco è fatto.

