Atlantia il futuro incerto: dove è diretta la società?

La prima sessione di questa settimana è iniziata nel peggiore dei modi per Atlantia. Il titolo infatti è stato sospeso al ribasso dopo un calo in apertura superiore al 5%. In seguito, dopo la ripresa degli scambi il titolo ha recuperato portandosi intorno alla parità. Le azioni in chiusura di sessione hanno infine invertito il trend guadagnato l’1,33% La situazione di incertezza dietro a questo titolo ruota intorno alle cessioni di Autostrade per l’Italia. Inoltre ci sono diverse polemiche da parte della società riguardanti il prestito garantito dallo Stato. Il problema principale rimane però l’annuncio del CDA riguardo gli investimenti. Il consiglio di amministrazione di Atlantia infatti ha deciso di sospendere per il momento il piano di investimenti concordato con il Governo.

Il Governo e le concessioni

Il Governo italiano non ha un’unica idea riguardo alle concessioni future. I grillini chiedono la revoca delle concessioni. Il PD invece cerca il compromesso, la loro idea sarebbe quella di diminuire del 50% la quota capitale detenuta da Atlantia o addirittura l’uscita totale della famiglia Benetton. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è dalla parte del PD e in queste ultimi giorni sembra stia lavorando per trovare un compromesso. Questa soluzione potrebbe evitare un contezioso multimiliardario con Atlantia. Entro il 30 giugno si dovrà prendere la decisone perché entro questa data Autostrade per l’Italia potrà chiedere l’estinzione del contratto con un indennizzo di 23 miliardi.

Il futuro è incerto

Atlantia (MIL:ATL) ha davanti a sé un futuro incerto. Il 30 giugno è sempre più vicino e questo aumenta l’incertezza e diminuisce la possibilità di trovare un accordo. Secondo gli analisti la soluzione più probabile rimane quella della negoziazione. Nonostante l’incertezza intorno al titolo, le azioni da fine marzo a oggi hanno guadagnato quasi il 40% sovraperformando il Ftse Mib. Il titolo nei prossimi mesi e con la notizia di un accordo potrebbe segnare ottimi rialzi.