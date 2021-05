Stirare non rientra certo fra i passatempi più amati essendo percepita questa attività più come un dovere che come un piacere.

Se andiamo poi a considerare la vita frenetica che un po’ tutti conduciamo, diventa davvero difficile trovare il tempo per fare tutti i lavori di casa.

Diventa essenziale quindi selezionare le cose più urgenti da fare, eliminandone altre.

Sicuramente lo stirare rientra tra quelle attività che cerchiamo di eliminare. Possiamo dunque affermare con certezza che più o meno tutti cercano di limitare questa attività, a quei capi che non possiamo proprio fare a meno di stirare.

Come per ogni cosa però tecniche, trucchi e attrezzature corrette possono alleggerire di molto questo antipatico compito domestico, specie in vista dell’arrivo del grande caldo!

Ecco allora alcune astuzie casalinghe da mettere subito in pratica per indossare abiti sempre ben stirati

Andiamo a vedere allora come organizzarci al meglio.

Sicuramente la prima cosa da fare per facilitare la stiratura, è scuotere bene i panni prima di stenderli.

I panni stesi male infatti si stropicciano di più e sarà poi molto più complicato stirarli.

Fatta questa accortezza passiamo alla stiratura.

Ci sono infatti dei panni che proprio non possiamo fare a meno di stirare.

E per chi non può portarli in lavanderia, diventa molto seccante, oltre che stancante, fare questa attività soprattutto nella stagione estiva.

Vediamo allora come procedere per facilitarci la cosa

Ecco alcune astuzie casalinghe da mettere subito in pratica per indossare abiti sempre ben stirati

Il consiglio è di utilizzare un foglio di alluminio, detto nel gergo comune anche carta stagnola.

Chi, infatti, non ne ha un rotolo nascosto nei mobili da cucina!

Questo foglio utilizzato solitamente per il confezionamento e la conservazione degli alimenti e dei medicinali, è anche un ottimo modo per accelerare il processo di stiratura. Difatti il foglio di alluminio si riscalda rapidamente ed è fantastico da utilizzare perché stirare diventa semplice e rapido.

Attenzione però a dove posizionare il foglio di alluminio!

Abbiamo appena rivelato quindi alcune astuzie casalinghe da mettere subito in pratica per indossare abiti sempre ben stirati.

Ma vediamo come procedere al meglio!

Una volta aperto l’asse da stiro, i fogli di alluminio vanno posizionati tra l’asse ed il panno che lo copre.

Quando inizieremo a stirare la carta stagnola tratterrà il calore uniformemente sotto il capo da stirare. Il capo, quindi, verrà lisciato perfettamente su entrambi i lati. Di conseguenza si impiegherà molto meno tempo nello stirare.

Difatti stirando da un lato, il foglio di alluminio riscaldato stirerà di riflesso l’altro lato, ossia quello poggiato sull’asse.

Il foglio di alluminio infatti può amplificare la potenza di un ferro formale, ottenendo risultati quasi professionali in pochissimi minuti.

Una volta provate, queste astuzie casalinghe, ci renderemo conto di aver impiegato la metà del tempo, solitamente utilizzato, per stirare i nostri panni.

Approfondimento

Ecco un semplice trucchetto per avere sneakers sempre bianche come nuove