Si parla sempre di diete e di esercizi da fare per dimagrire e far scendere la pancia. Avere chili di troppo è di certo un problema molto comune ma esiste anche il problema contrario. Ci sono, infatti, donne che sono molto magre, addirittura sottopeso. Per naturale costituzione queste persone hanno una ossatura fine e sottile, hanno pochissimo seno e faticano a mettere su anche solo qualche etto. Ci sono poi anche donne che sono eccessivamente magre a causa di patologie, come ad esempio, l’ipertiroidismo.

Insomma, le cause possono essere di vario tipo. Il fatto è che l’essere troppo magre viene visto spesso come un difetto ma non dobbiamo assolutamente scoraggiarci. Nella guida “Semplici accorgimenti che faranno sembrare più formose e superfemminili anche le più magre” abbiamo visto i modelli più giusti da indossare. Oggi approfondiremo l’argomento concentrandoci su alcuni dettagli.

Astute strategie che faranno sentire belle e femminili anche le donne troppo magre

Tessuti

Preferire tessuti morbidi che scivolano sul corpo oppure i tessuti “più costruiti” e rigidi che creano forme e volumi a livello visivo.

Evitare invece tutti i tessuti troppo aderenti che fasciano e vanno a segnare, ad esempio, le costole che sporgono o i fianchi ossuti.

Colori

Se “il nero sfina” meglio puntare sui colori chiari. Bianco, crema, panna, beige. Perfette anche tutte le tinte pastello. Sono tinte chiare, luminose e che visivamente tendono ad “allargare”.

Chi ha carattere e non ha paura a mettersi in mostra può tranquillamente osare le allegre e sgargianti tinte fluo, i tessuti metallizzati e riflettenti, e le applicazioni luccicanti ricche di brillantini e paillettes.

Fantasia

Optare sulle fantasie macro che non tolgono centimetri preziosi alla silhouette. E quindi via libera a maxi fiori, pois giganti e stampe appariscenti. Ok anche alle righe, rigorosamente larghe e orizzontali.

Cintura

La cintura è un accessorio fondamentale per le più magre perché valorizza il giro vita. Posizionandola sulla parte più sottile del corpo crea un effetto di curve.

Meglio indossare cinture sottili e non troppo appariscenti.

Balze e pieghe

Chi è troppo magra può permettersi di osare! Via libera quindi a balze, strati, ruches, pieghe, volant e plissé. Sono, infatti, tutti dettagli ultra femminili che creano volume. Off limits per chi ha qualche chilo di troppo, ottimi alleati invece per chi è troppo secca in quanto aggiungono volume, armonizzano le forme e ammorbidiscono la figura.

Ed ecco qui le astute strategie che faranno sentire belle e femminili anche le donne troppo magre!

Grasse o magre, basta sentirsi in imbarazzo! Con i giusti accorgimenti tutte possiamo sentirci più belle e a nostro agio.