AstraZeneca annuncia i risultati finali sul vaccino Covid-19 entro l’anno. Quale futuro per il titolo?

Dopo che i test clinici hanno mostrano una buona risposta immunitaria sia nei giovani che negli anziani, AstraZeneca annuncia i risultati finali sul vaccino Covid-19 entro l’anno. L’azienda, infatti, si è fatta carico dello sviluppo del potenziale vaccino Covid-19 dell’Università di Oxford, ottenendo miliardi di finanziamenti e firmando diversi accordi per fornire oltre tre miliardi di dosi ai paesi di tutto il mondo.

A parte il potenziale vaccino, come sono andati i conti dell’azienda nei primi nove mesi dell’anno?

La vendita dei farmaci nel portafoglio dell’azienda è andata bene con un aumento del. 7% di quelli che non prevedono pagamenti a terzi. I ricavi, poi, sono stati in linea con le previsioni aziendali. L’unica piccola delusione viene dall’eps che era previsto a 0,98 cents per azione, mentre è risultato essere 0,94.

Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform, ma i margini di apprezzamento al rialzo sono molto ridotti. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione inferiore al 10%. La prudenza deriva probabilmente da un rapporto valore/vendite dell’azienda, pari a 4,68 volte il suo attuale fatturato, elevato rispetto ai suoi competitors. Inoltre con un rapporto P/E atteso a 38,51 e 27,29 rispettivamente per l’esercizio in corso e per i prossimi esercizi, la società opera con elevati multipli di utile.

AstraZeneca annuncia i risultati finali sul vaccino Covid-19 entro l’anno, cosa prevede l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo AstraZeneca (LSE:AZN) ha chiuso la seduta del 4 novembre a quota 55,04£ in rialzo del 6,46% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso nel medio/lungo periodo è ribassista, ma ha raggiunto importanti livello di supporto: sul settimanale area 49,45£ (I obiettivo di prezzo) e sul mensile 49,7£ ((I obiettivo di prezzo).

La tenuta di questi livelli potrebbe favorire la ripartenza al rialzo verso nuovi massimi storici. In particolare, sul time frame mensile la rottura in chiusura del mese di area 59£ farebbe ripartire al rialzo le quotazioni verso gli obiettivi indicati nel box rosso in figura.

Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe arrivare a triplicare il suo valore nei prossimi mesi.

