In questo articolo analizzeremo alcune recenti dichiarazioni di Cameron e Tyler Winklevoss. Previsioni spiazzanti in grado di destabilizzare gli esperti: veri e propri asteroidi in arrivo sul mercato dell’oro? Come cambierebbe la ricchezza per tutti noi e quali conseguenze per i mercati se le anticipazioni fossero vere? Vediamo insieme cos’hanno dichiarato i gemelli Winklevoss e cosa c’entra in tutto questo il miliardario visionario Elon Musk.

Premettiamo che i protagonisti di queste esternazioni da fantafinanza sono esponenti estremamente credibili delle scene economiche internazionali. I fratelli Winklevoss hanno ispirato Mark Zuckerberg agli albori di Facebook. I due hanno ottenuto oltre 60 milioni di dollari di indennizzo dallo stesso Zuckerberg per furto di proprietà intellettuale. Secondo alcune indiscrezioni i due fratelli avrebbero investito buona parte del ricavato in bitcoin. Elon Musk è stato cofondatore di PayPal e Tesla, e da anni pubblicizza futuri viaggi turistici spaziali con la sua SpaceX.

Perché l’oro vale così tanto?

Da secoli l’oro è considerato uno dei beni più preziosi. Il motivo del prezzo così elevato è essenzialmente dovuto alla sua scarsità. L’oro è anche considerato un bene rifugio. In periodi di incertezza sui mercati, infatti, gli investitori tendono ad acquistare il metallo prezioso. Altri beni rifugio sono i metalli come l’argento ed il platino o, negli ultimi anni, criptovalute come il bitcoin. Secondo i fratelli Winklevoss però, il quantitativo di oro disponibile sui mercati potrebbe aumentare vertiginosamente, abbattendone di conseguenza il prezzo. La causa di questa rivoluzione sarebbe l’ultimo progetto di Elon Musk. Il miliardario sudafricano starebbe studiando un modo per estrarre enormi quantità di oro presenti sugli asteroidi in orbita nel sistema solare. L’affermazione, per quanto incredibile, trova conferme da diverse fonti. Addirittura, la società Planetary Resourches avrebbe già raccolto oltre 50 milioni di dollari da investitori interessati alle estrazioni sugli asteroidi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come cambierebbe la ricchezza per tutti

E’ impossibile predire se e quando inizierà una nuova età dell’oro extraterrestre. Non possiamo nemmeno sapere quanto metallo prezioso sarebbe effettivamente estraibile. Ma può essere interessante ipotizzare gli effetti di questi asteroidi in arrivo sul mercato dell’oro. Come cambierebbe la ricchezza di tutti noi? Con l’aumento dell’oro disponibile, il prezzo diminuirebbe. Di conseguenza il metallo prezioso perderebbe sia il valore economico sia l’importanza come bene rifugio. I gemelli Winklevoss suggeriscono il bitcoin come unico futuro bene rifugio credibile poiché esso è per sua natura limitato.

Un’ipotesi interessante ma i due fratelli potrebbero essere di parte, avendo investito milioni di dollari nella criptovaluta. Aggiungiamo un’ulteriore perplessità. Chi investirebbe grossi capitali per estrarre un bene destinato e perdere gran parte del suo valore? Ovviamente i dubbi sono moltissimi, certamente Musk e i Winklevoss non hanno perso l’occasione per farsi pubblicità. La redazione di ProiezionidiBorsa continuerà comunque ad informare i lettori anche in merito all’oro alieno.