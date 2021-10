Si tratta di un animale solitario che si muove molto lentamente. Preferisce la notte e non apprezza i rumori forti. Vive sugli alberi e, solo in rari casi, scende a esplorare il suolo. Ha occhi piccoli ed espressivi, all’apparenza dolcissimi. Grandi orecchie pelose. È grassottello. Stiamo parlando del koala, un marsupiale a rischio estinzione.

Il koala si trova soprattutto in Australia. Ad oggi, a causa del cambiamento climatico, della deforestazione, e degli incendi che hanno devastato la boscaglia locale, ne muore uno su tre. La popolazione di koala è diminuita del 30% dal 2018. Questo animale è amatissimo, utilizzato come mascotte per le pubblicità, cliccato sul web da grandi e piccini. Conoscendolo meglio è assurdo scoprire che questo animale dolcissimo in realtà è aggressivo e odia essere preso in braccio.

Curiosità

Il koala si nutre principalmente delle foglie dell’eucalipto e beve molto raramente. La mamma tiene il suo piccolo all’interno di una tasca per circa un anno, dopodiché, il piccolo koala è pronto per affrontare le insidie del Mondo. Checché se ne dica non è imparentato con gli orsi. Si tratta di un marsupiale, tra l’altro, unico esemplare rimasto sulla terra di marsupiale arrampicatore.

Questo animale è conosciuto per avere la divertente abitudine di abbracciare gli alberi. Una delle attività preferite del Koala è rimanere per ore con la pancia spalmata sull’eucalipto per rinfrescare il corpo. È un’esigenza fisiologica che serve a questi tenerissimi animali per risparmiare energia. Preservare la forza fisica, per un koala, è un’importante regola di vita.

Un koala può essere pigro, divertente e tenero ma, non tutti sanno che possiede una carica d’aggressività inedita. Si sfoga soprattutto sui maschi rivali e si difende con le unghie e con i denti, nel vero senso della parola. Morsi alle spalle e graffi sulla schiena.

Il koala non è un animale domestico. Spesso l’insensibilità di noi umani ha portato questo animale esotico a rischio estinzione. Ma il koala non ama nemmeno il contatto fisico, è un animale solitario e pensieroso. Detesta essere preso in braccio perché la sua colonna vertebrale è molto fragile e lui ha paura.

Se amiamo questo animale particolarissimo e a rischio estinzione un consiglio è, secondo le possibilità di ognuno, aiutare le fondazioni che si occupano di preservare il loro habitat naturale.