Siamo tutti abituati ad aprire le buste da lettera nello stesso modo. Prendiamo un coltello, una chiave o un tagliacarte. Lo infiliamo nell’angolo in alto dove si unisce il lembo per la chiusura. E poi procediamo lungo il lato orizzontale e tiriamo fuori il foglio contenuto. Ma in realtà questo metodo non è il più funzionale. Perché bisogna fare sempre attenzione a non tagliare anche il foglio all’interno. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo un metodo molto più semplice. Non solo, anche più veloce e che non rischia di danneggiare il contenuto.

Assurdo ma vero, esiste un modo più semplice e veloce per aprire le buste da lettera

Le buste da lettera sono sicuramente quelle più diffuse. Il formato viene chiamato DL e misura 11×22 cm. La busta classica in cui riceviamo soprattutto bollette. Ormai sono poche le persone che inviano lettere personali, scritte a mano. Usiamo tutti le email. Non c’è più quel mistero legato all’attesa. E alla voglia di conoscere subito il contenuto di una lettera. Ma sicuramente c’è un po’ la preoccupazione di sapere quanto abbiamo speso in bolletta!

Allora, come aprire le buste in modo più pratico?

Sulla parte corta dalle buste, quella laterale, a volte c’è una dicitura. “Lato apribile per ispezione postale”. È proprio questo lato che dovremo aprire. Basterà sollevare leggermente l’aletta con cui è chiusa la lettera. Meglio nell’angolo superiore sinistro, sarà più semplice. Ora prendiamo il lembo corto e lo strappiamo fino in fondo. In un attimo avremo aperto il lato corto della busta. E potremo tirare fuori il contenuto senza preoccuparci di aver strappato il foglio all’interno. E meglio ancora, non avremo bisogno di nessun oggetto. Basterà usare solo la nostra mano.

Quindi, assurdo ma vero, esiste un modo più semplice e veloce per aprire le buste da lettera. Provare per credere. Questo metodo è velocissimo e utile. Alla fine, apriremo tutte le nostre buste così. Anche se significa sapere prima quanto dovremo pagare la bolletta!

