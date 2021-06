L’attenzione per l’occupazione femminile si fa sempre più strada in una società attenta all’emancipazione di genere come la nostra.

Negli ultimi anni, lo Stato italiano ha inaugurato diverse politiche volte a favorire l’assunzione del gentil sesso, anche attraverso specifici incentivi alle imprese.

Il progresso passa anche dal ruolo della donna all’interno della società e l’indipendenza femminile rappresenta una vittoria dell’epoca moderna. Certo, probabilmente siamo ancora lontani dall’avere una piena parità di genere, anche dal punto di vista salariale. Tuttavia, si son fatti tanti progressi ed è bene esserne consapevoli.

È su questa scia che alcune aziende hanno deciso di reclutare soltanto donne e tra queste ve n’è una che lavora in uno speciale settore.

Assunzioni tutte al femminile in questa azienda che cerca donne da inserire nel suo organico in tutta Italia

Si tratta dell’azienda dell’Emilia Romagna Oikos Group, specializzata in pitture ecologiche e quindi molto attenta al rispetto dell’ambiente. Per l’ampliamento dei suoi dipendenti, Oikos è attualmente alla ricerca di circa 50 donne di età compresa tra i 25 e i 45 anni. Delle 50 future dipendenti, 30 saranno assunte come agenti su tutto il territorio nazionale e il salario sarà composto dal fisso più le provvigioni. Le altre 20 saranno invece impiegate nel settore Commerciale e Marketing, probabilmente presso la sede centrale di Gatteo a Mare.

Un’occasione da non perdere

Per candidarsi bisognerà andare sull’apposito sito internet e cliccare sulla voce “Lavora con noi”. A questo punto apparirà in basso la selezione di cui stiamo parlando e basterà inserire le proprie informazioni personali e allegare il curriculum. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di come redigere un buon CV per superare l’importantissima fase di preselezione. Consigliamo di darne una lettura veloce, così da avere qualche possibilità in più per essere selezionate.

Si parla spesso di empowerment femminile e forse (e finalmente!) qualcosa si sta veramente muovendo verso la giusta direzione.