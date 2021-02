Assunzioni a tempo indeterminato e 500 euro al mese per tirocini retribuiti, ecco dove

La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori sulle recenti opportunità di lavoro messe in campo da una nota azienda internazionale con sede anche in Italia.

Si tratta di Euronics Italia, il gruppo leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, nato nel 1999.

Il marchio, venuto fuori dall’evoluzione dello storico marchio GET, costituito nel 1972 da un importante gruppo di rivenditori del settore, cerca personale.

Con l’avvento del 2021 anche Euronics vuole incrementare il suo staff tramite assunzioni in tutta Italia.

Diverse sono le posizioni aperte e le professionalità ricercate dalla nota catena di elettronica ed elettrodomestici.

Assunzioni a tempo indeterminato e 500 euro al mese per tirocini retribuiti

L’azienda, inoltre, offre stage per addetti alle vendite. Un’opportunità soprattutto per i giovani che vogliono entrare a far parte di Euronics tramite un rimborso spese pari a 500 euro.

Non solo stage ma anche vere e proprie assunzioni a tempo indeterminato.

Tra cui, addetto alla Tesoriera, direttore punto vendita, addetto al magazzino e addetti alla cassa.

Seconda l’azienda il candidato o la candidata che diventerà addetto alla Tesoriera dovrà occuparsi di:

a) gestione giornaliera della tesoreria (pagamenti, servizi, incassi);

b) bonifici bancari verso fornitori servizi e clienti e-commerce;

c) emissione Rid, anticipo fatture e gestione factoring;

d) controllo movimenti bancari e registrazioni contabili collegate;

e) verifica dello scadenziario attivo e passivo;

f) recupero crediti;

g) abbinamento delle partite contabili

h) coadiuvare il Responsabile Tesoreria nelle attività quotidiane.

Per gli addetti alle vendite non sono richiesti particolari titoli di studio ma vengono cercate queste competenze:

a) servizio al cliente;

b) assistenza tecnica al cliente;

c) capacità di relazione.

Stesso discorso per gli addetti al magazzino che dovranno avere:

a) esperienza di gestione del magazzino;

b) auto organizzazione;

c) capacità di relazione.

L’elenco delle figure professionali richieste e le modalità di candidatura sono consultabile cliccando qui.

