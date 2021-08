Gli infarti e malattie cardiache rappresentano in Italia ancora la prima causa di morte con quasi il 35% dei casi. E, purtroppo come dimostrano gli studi del Ministero della Salute, sono in esponenziale aumento anche tra le donne. Ancora una volta è dimostrato come il nostro tenore di vita, la nostra dieta, i nostri vizi e le buone abitudini rappresentino dei fattori assolutamente diretti e fondamentali per la nostra salute. Così come è documentato che assumere 50 grammi al giorno di questo cibo potrebbe aumentare il rischio di aterosclerosi, ma anche del colesterolo e dei trigliceridi. Vediamo in questo articolo della nostra Redazione come comportarci e cosa evitare per non cadere nella trappola delle malattie cardiache.

Come si sviluppa l’aterosclerosi

I ragazzi di oggi utilizzano un sacco di termini nuovi per definire anche noi genitori un po’ rintronati, tardoni e poco svegli. Una volta invece, quando prendevamo in giro qualche amico per la sua scarsa lucidità, gli davamo dell’aterosclerotico. Purtroppo, questa malattia è sempre più legata secondo gli studi medici alla nostra tavola e alle nostre abitudini. Le scelte alimentari stesse sono alla base della sua prevenzione, principalmente con 4 categoria importanti:

frutta e verdura;

cereali integrali e legumi.

Allo stesso tempo non dovremmo consumare troppo sale, troppa carne e troppi cibi pronti.

Assumere 50 grammi al giorno di questo cibo potrebbe aumentare il rischio di aterosclerosi

Non ce ne vogliano gli appassionati di salumi, insaccati e carni rosse, ma proprio queste prelibatezze, e per prime pancetta e salsicce, sono alla base dell’aumento potenziale del rischio aterosclerosi. Secondo i nutrizionisti non dovremmo assolutamente consumarne più di due porzioni a settimana. Assumerne invece tutti i giorni almeno 50 grammi è uno dei fattori scatenanti delle malattie cardiovascolari.

Ricordiamo ancora una volta come sia fondamentale oltre alla dieta l’attività fisica e quella sportiva. Anche se non pratichiamo veri e propri sport, dovremmo concederci almeno una mezz’oretta di passeggiata salutare ogni giorno.

Un pericolo anche per l’insorgere dei tumori

Come sottolineato più volte dai ricercatori italiani e internazionali il consumo eccessivo di carne rossa può favorire l’insorgere di alcuni tipi di tumore. La loro ricchezza di grassi saturi, infatti non provoca solo all’aumento del colesterolo e dei trigliceridi. Ma anche dell’infiammazione cronica del colon e dell’intestino, con la possibilità che vadano appunto a formarsi alcuni tipi di tumore. La medicina stessa comunque ricorda che non è solo mangiare troppa carne rossa che può provocarci danni alla salute, ma tutto lo stile di vita che seguiamo. Sicuramente nella lavorazione e nella conservazione di questo tipo di carne ci possono essere come documentato maggiori rischi per la nostra salute rispetto al pesce o alla stessa carne bianca.

