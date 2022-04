La natura è in grado di offrire al turista paesaggi mozzafiato ancora in attesa di visita. Quando leggiamo una rivista di viaggi o guardiamo lo spot di una crociera ci lasciamo trasportare dalla mente e immaginiamo di essere proprio lì.

Spesso pensiamo che per avere la vacanza che sogniamo dobbiamo percorrere chilometri in aereo. In realtà basta esplorare i luoghi più remoti dell’Italia per rendersi conto che tutto ciò che desideriamo lo abbiamo accanto a noi.

Per dei giorni in totale relax e lontani dal turismo di massa, la meta di oggi è davvero perfetta. Assomiglia alle Bahamas ma quest’isoletta incontaminata ci farà letteralmente innamorare. E si trova proprio qui, nel bel mezzo del Mediterraneo.

Marettimo e la Sicilia più remota

Tutti conosceremo lo splendore senza paragoni delle Isole Egadi, immerse nelle cerulee acque siciliane. Levanzo e Favignana sono gettonatissime e con merito, visto quello che possono offrire. Ma oggi vogliamo soffermarci sulla terza sorella, forse meno conosciuta. Marettimo è la più occidentale delle tre e anche la più florida e selvaggia. Qui la natura la fa ancora da padrona e l’uomo è solamente un ospite nel suo regno.

Non è un azzardo definire Marettimo come un paradiso floreale e faunistico: tantissime specie animali e vegetali popolano questo lembo di terra incantevole. Piante come il garofano, il timo e la finocchiella fanno da sfondo alla vita di animali quali il martin pescatore e l’aquila del Bonelli. Ma a farla da padroni ci sono le sue spiagge dorate e i sentieri naturalistici, vere oasi degli escursionisti.

Assomiglia alle Bahamas ma quest’isoletta incontaminata dai tratti caraibici e l’anima selvaggia è proprio al largo dell’Italia

Sono tante le attività che si possono intraprendere a Marettimo. Si possono fare due passi e restare incantati dalle case bianche come la neve del Porto Scalo Nuovo. Oppure esplorare la parte più antica dell’isola, visitando lo Scalo Vecchio con la sua spiaggia idilliaca.

A proposito di bellezze, ci sembrerà di trovarci ai Caraibi giungendo in barca fino alla meravigliosa Cala Bianca. Situata a Nord dell’isola, nasconde grotte marine e scogliere suggestive dove trovare il proprio angolo di paradiso.

Se preferiamo incamminarci via terra, potremmo invece percorrere il sentiero che arriva a Pizzo Falcone. Chi è meno allenato può optare per gli itinerari alternativi che portano a Punta Troia o Basano, altrettanto stimolanti.

Ci sarebbe ancora tanto da dire su Marettimo, ma consigliamo di testarne la bellezza smisurata coi propri occhi. Per raggiungerla si può prendere l’aereo fino a Palermo e dirigersi al porto di Trapani. Da qui ci si può imbarcare su uno degli aliscafi che partono regolarmente in direzione dell’isola.

