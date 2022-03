Ci sono delle generazioni di Lettori cresciute con l’immagine della nonna o della mamma alle prese col ferro da stiro. Quando ancora non esistevano le moderne caldaie, le ancor più evolute asciugatrici e per stirare c’erano solo il mitico asse e il suo fido compagno. Mentre facevamo i compiti o giocavamo e mamme e nonne si sacrificavano in una nuvola di vapore e caldo per rendere belle le camicie di papà e di nonno. Quando non esistevano ancora le lavasecco e non c’era la comodità di ritirare il capo già pronto. Ma non pensiamo che il ferro da stiro sia già andato in pensione, perché sono ancora tante le sue sostenitrici.

Molte mogli e compagne che sostengono come ancora oggi la stiratura fatta col ferro non abbia eguali. Andiamo a vedere un piccolo errore che potremmo fare, credendo che questo alleato della piega sia giunto al termine del suo percorso. Assolutamente sbagliato buttare via il ferro da stiro in un momento come questo in cui sprecare è davvero un peccato.

Non disperiamo se non ci dà ottimi risultati

Vuoi per una maglia sintetica, o per troppo ammorbidente rimasto sui capi, arriva un punto che la piastra del ferro non scorre più e se la guardiamo attentamente non ha più quel suo tipico colore argentato. Adesso è marrone come se fosse bruciata. Potrebbe accadere anche a causa dei prodotti chimici che stimolano il ferro a funzionare meglio. Cambiare il ferro, qualcuno potrebbe pensare che sia la soluzione migliore. Ma c è invece un piccolo segreto che può rendere la piastra come nuova. Andiamo a scoprirlo coi nostri Esperti. Andando a frugare però tra i consigli delle nonne.

Assolutamente sbagliato buttare via il ferro da stiro vecchio perché potremmo rivitalizzarlo con questo piccolo segreto della nonna

Ecco il passaggio per capire se il nostro ferro è ancora un valido alleato:

portiamo al massimo la temperatura del ferro, togliendo la funzione vapore;

passiamolo più di una volta sulla carta da giornale. Se anche così facendo non otteniamo risultati:

cospargiamo un asciugamano di sale e passiamo in continuazione fino alla completa pulizia.

Se vogliamo inoltre pulire gli sfiati del vapore, mettiamo nel serbatoio acqua distillata per metà e per metà aceto di alcool. Passiamo quindi con un cotton fioc i fori con l’aceto di alcol. A questo punto, non faremo altro che far uscire tutto il vapore. Andremo così a rendere liberi i fori, e se vogliamo che non succeda più ricordiamoci sempre di svuotare il serbatoio dell’acqua.

