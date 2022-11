Assolutamente da provare gli involtini di carne fatti così in casa

Ci possono essere un sacco di secondi gustosi che possiamo preparare per un pranzo in famiglia. Si passa dalla carne al pesce, a seconda dei propri gusti e preferenze. Oggi andremo a fare un secondo a base di carne, che rappresenta un piatto tipico della cucina messinese. Stiamo parlando di involtini che i Messinesi chiamano “braciole”. È una pietanza molto semplice da fare, per cui vedremo anche cosa abbinarci affianco per creare un piatto completo.

Ingredienti

500 g di fettine di manzo;

100 g di pangrattato;

1 spicchio di aglio;

200 g di formaggio, preferibilmente provolone;

b. prezzemolo, sale e olio.

Assolutamente da provare gli involtini di carne fatti così e cosa abbinarci

Il primo passaggio da fare è andare a grattugiare il pane, oppure comprarlo già fatto. In un mixer andremo ad aggiungere il pecorino, prezzemolo, sale e uno spicchio d’aglio. Prendiamo le fettine di manzo e se necessario le pestiamo con il batticarne. Una volta che facciamo questo, andiamo a spennellare le estremità delle fettine con un po’ di olio. Al centro mettiamo un cucchiaino di composto di pane e un pezzo di formaggio. Arrotoliamo e mettiamo uno stuzzicadenti per chiuderlo. Possiamo farli sia singoli che a spiedino, quindi più pezzi di carne con un unico stuzzicadenti.

Come cucinarli

Ci sono due diverse modalità di cottura. Possiamo scegliere di farli al forno, dunque li mettiamo su una teglia e cospargiamo con un po’ di olio. Impostiamo la temperatura a 180 gradi per circa 20 minuti. Possiamo farli anche fritti, preferibilmente con olio d’oliva, oppure semplicemente in padella.

Con cosa si possono accompagnare

Solitamente a Messina si scelgono le patate al forno con il rosmarino, per farle è molto semplice. Prendiamo le patate e le laviamo. Sbucciamo con un pelapatate e le tagliamo a quadretti. Non dovranno essere troppo grandi altrimenti ci metteranno tanto a cucinarsi. Aggiungiamo un po’ di olio, rosmarino e sale a piacere. Mettiamo nel forno a 200 gradi e aspettiamo fino a quando non saranno dorate e croccanti fuori e morbide dentro. Se non preferiamo le patate invece potremmo fare qualche verdura saltata in padella. In questo caso potremmo scegliere un alimento di stagione, come ad esempio i broccoli. Ottimi sono fatti stufati, con aglio e alloro.

Alternative

Le braciole messinesi sono un secondo piatto molto conosciuto, che viene anche rivisitato in diverse parti d’Italia. C’è chi, oltre a mettere il formaggio, aggiunge anche qualche affettato. Solitamente si sceglie speck oppure prosciutto cotto. In questo caso saranno degli involtini di carne ancora più saporiti delle cosiddette braciole messinesi. Proprio per il loro sapore inconfondibile, sono assolutamente da provare gli involtini di carne fatti così. Specialmente per chi vuole preparare un piatto molto veloce da fare. Chi lavora e non ha molto tempo per mettersi ai fornelli è una ricetta sbrigativa. Potremmo preparare le braciole o vari tipi di involtini per passare un pranzo in famiglia o tra amici. Sicuramente tutti rimarranno sorpresi da questa pietanza.