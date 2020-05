Le associazioni riconosciute come sono regolate dalla legge? Sono quelle che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato. Il fenomeno associativo è riconosciuto e tutelato dalla Costituzione ed è disciplinato nei suoi tratti essenziali dal codice civile. Nei limiti fissati dalle previsioni normative, i privati godono, comunque, di un ampio margine di discrezionalità, in ordine all’attività da svolgere nell’ambito della singola associazione. In base all’art. 18 della Costituzione, il diritto di associarsi è liberamente esercitabile da ogni cittadino, ferma restando la liceità dello scopo. Le associazioni, in ogni caso, non possono essere costituite per fine di lucro.

Autonomia patrimoniale delle associazioni

Il nostro ordinamento distingue tra associazioni riconosciute e non riconosciute. Sebbene queste ultime abbiano avuto una vasta diffusione, basti pensare al fenomeno dei partiti, dei sindacati e del volontariato, alle associazioni riconosciute sono riservati specifici vantaggi dalla disciplina vigente. Infatti, solo le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta. Per essa si intende che per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione, i soci rispondono solo nei limiti delle proprie quote. Pertanto, i terzi creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci. Nelle associazioni non riconosciute, invece, il patrimonio del singolo socio è aggredibile in caso di insufficienza del patrimonio di quest’ultima.

Il riconoscimento della personalità giuridica

Tratto distintivo principale delle associazioni riconosciute è il riconoscimento della personalità giuridica, che invece manca in quelle non riconosciute. La personalità giuridica si acquisisce a seguito di specifica procedura. Innanzitutto è necessario stipulare l’atto costitutivo per atto pubblico davanti a un notaio. Poi, occorre registrare lo Statuto presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e infine bisogna richiedere il riconoscimento della personalità giuridica alla Prefettura competente. Requisito necessario per il riconoscimento della personalità giuridica è la disponibilità di un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo.

L’attività delle associazioni riconosciute: come sono regolate dalla legge?

Le associazioni riconosciute possono anche svolgere attività commerciale. Ciò a condizione che gli eventuali ricavi non siano distribuiti tra i soci come utili ma vengano riutilizzati nell’ambito dell’attività dell’ente. Come detto, infatti, le associazioni non possono avere scopo di lucro. Questa, è la principale linea di differenziazione dell’associazione rispetto alle società. Per i motivi esposti, anche le associazioni riconosciute siano assoggettabili a fallimento. Le associazioni riconosciute, infine, possono acquistare beni immobili, essere destinatarie di donazioni ed eredità e richiedere, a determinate condizioni, contributi economici pubblici.