In questo articolo vedremo brevemente come inoltrare un reclamo alla propria compagnia assicurativa. Ci occuperemo anche di come comportarci nel caso in cui la compagnia non risponda o lo faccia in modo non soddisfacente. Insomma, fai attenzione alle Assicurazioni: scopri se hai diritto ad un rimborso e come puoi ottenerlo.

I reclami alle Compagnia Assicurative: cosa sono?

Un reclamo ad una Società Assicuratrice consiste in una richiesta formale in riferimento ad un mancato o parziale rimborso di un sinistro. Nel 2019 le imprese di assicurazione italiane ed estere che operano nel nostro Paese hanno ricevuto complessivamente solo 91.631 esposti. Il dato è in diminuzione del 5,8% rispetto all’anno precedente. Non è detto che questo sia positivo. Spesso, infatti, i cittadini non tentano nemmeno la via del reclamo per far valere i propri diritti. Il timore è che la compagnia riesca comunque ad impugnare qualche cavillo per non dover rimborsare il cliente. Per questo motivo dobbiamo conoscere come comportarci per non dover rinunciare ad un rimborso.

Ecco le tipologie più contestate

Il maggior numero di reclami presentati nel 2019 è relativo alla RC Auto. Al secondo posto di questa classifica troviamo i reclami assicurativi riferiti ai rami danni diversi dalla RC auto. Successivamente si collocano quelli relativi ai rami vita. Le compagnie, infatti, sono spesso oggetto di truffe soprattutto in riferimento ai sinistri stradali. Per questo motivo tendono ad essere particolarmente fiscali in questo settore. Ovviamente condanniamo ogni tentativo di truffa nei confronti delle compagnie ma, se hai diritto ad un rimborso ti spieghiamo come ottenerlo.

Il reclamo deve essere inviato alla propria compagnia assicurativa tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. La comunicazione deve contenere ogni informazione utile a ricostruire esattamente il sinistro accaduto e le condizioni di polizza relative alla tipologia di accadimento. E’ anche necessario riportare la denuncia di sinistro inoltrata all’ufficio competente e la successiva comunicazione di diniego del rimborso.

L’impresa di assicurazioni deve rispondere entro 45 giorni. Se la compagnia ritiene fondato il reclamo, provvederà a contattare il cliente per approfondire i punti non chiari ed eventualmente concordare un indennizzo. Se invece non ricevi risposta entro tale termine oppure non sei soddisfatto della risposta puoi rivolgerti all’IVASS. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni provvederà ad analizzare il reclamo ricevuto ed a richiedere alla compagnia i chiarimenti dovuti. In caso di valutazione positiva del reclamo l’IVASS pretenderà un indennizzo da corrispondere al cliente e, conseguentemente, provvederà a sanzionare l’impresa assicurativa.