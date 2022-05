Gli italiani amano cani e gatti. Il dato, da questo punto di vista, è inequivocabile. Sono ben 16 milioni quelli che vengono ospitati, amorevolmente, nelle nostre case.

Un dato molto alto, superato solo dai pesci, che sono inattaccabili, al primo posto, con 30 milioni. Consideriamo, però, quanti ce ne potrebbero stare in un acquario e il dato è subito spiegabile. La domanda che dovremmo farci è sapere quanti di questi cani e gatti siano stati assicurati dai loro padroni.

Sono troppo pochi quelli che ci pensano

A quanto pare, non sono molti. Assicurare cani e gatti lo fanno in pochi. Da un’indagine, pare che solo il 15% dei proprietari si sia preoccupato di assicurare il proprio animale domestico. Non pensando ai rischi e a costi.

Perché dovrebbe essere utile, ad esempio, avere un’assicurazione? Noi speriamo sempre che i nostri cani e gatti stiano bene. Non a caso, ci preoccupiamo quando vediamo il cane mangiare sempre meno, ricercando le eventuali cause. A volte, è lo stesso animale a segnalarci il suo disagio lanciandoci segnali precisi che non dovremmo mai sottovalutare.

Lo stesso discorso vale per il gatto. Dovremmo sempre tenere in casa determinati alimenti per essere pronti a intervenire in caso di bisogno. Se, però, nonostante i nostri sforzi e cure, il nostro animale dovesse aver bisogno del veterinario e di cure particolari, queste potrebbero essere costose. Per non parlare degli eventuali danni che potrebbero provocare, a cose o persone, per i quali faremmo bene a essere coperti.

Assicurare cani e gatti lo fanno in pochi ed è un grosso errore perché sono tanti i motivi per i quali dovremmo fare subito loro un’assicurazione e con questi costi

Per questo motivo, dovremmo sottoscrivere un’assicurazione per la copertura responsabilità civile. Ovvero, la classica Rc. Pensiamo a chi ha visto il suo gatto cascare giù dal balcone finendo addosso a una persona e ferendola. O, semplicemente, il cane che reagisce a una provocazione provocando lesioni. Di solito, queste assicurazioni coprono fino a 2 milioni, ma attenzione che non tutte le razze di cani potrebbero venire assicurate.

Anche la salute dell’animale potrebbe essere assicurata, in caso di malattia o, semplicemente, di un infortunio. Non pensiamo a grandi massimali, per sinistro, però. Se poi, l’animale è anziano o troppo giovane, molte compagnie non garantiscono l’assicurazione.

Alcune compagnie, in ogni caso, propongono anche delle coperture extra come, ad esempio, l’assistenza legale in caso di separazione e assegnazione della custodia. Quanto costano queste assicurazioni? Diciamo che per una di base, non si dovrebbero spendere più di un centinaio di euro l’anno. Chiaramente, più extra e copertura garantita inseriremo, maggiore sarà il premio da pagare.

Lettura consigliata

Se abbiamo un gatto in casa ecco i motivi per i quali potrebbe essere utile avere nella nostra dispensa o nel frigorifero le carote, l’aglio e l’aceto di mele