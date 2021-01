Assegno tra 3.000 e 4.000 euro per le famiglie che acquistano queste moto e scooter

Il nostro Governo, sensibile alla green economy, con la legge di bilancio 2021 ha confermato fino al 2026 gli incentivi per l’acquisto di moto elettriche fino al 2026. ProiezionidiBorsa segnala un aiuto che equivale ad un assegno tra 3.000 e 4.000 euro per le famiglie che acquistano moto e scooter elettrici. Ebbene, il nostro Governo, con la conferma e proroga di questo incentivo, favorisce ancora di più il settore dei motori. Sono stati infatti stanziati 150 milioni di euro. Ovvero, 20 milioni di euro per ciascuno anno dal 2021 al 2023, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Vediamo quindi perché adesso conviene acquistare una moto elettrica.

I motociclisti potranno arrivare a risparmiare dai 3.000 ai 4.000 euro, approfittando di questa proroga. La mobilità sostenibile è stato un po’ un leitmotiv del 2020 e continuerà ad esserlo in futuro. I nuovi finanziamenti 2021 agevoleranno sempre di più l’acquisto di motoveicoli ibridi ed elettrici, avvicinando una gran fetta di popolazione alle moto green.



Chi deciderà di acquistare una moto elettrica, fino al 2026, potrà ottenere uno sconto del 30% del prezzo, fino ad un massimo di euro 3.000. In particolare tale bonus si applicherà agli acquisti di moto e motorini elettrici e ibridi, di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Il bonus può arrivare anche al 40%, fino ad un massimo di euro 4.000, in caso di rottamazione. Si potrà rottamare un veicolo che si possiede da almeno 12 mesi, o che sia di proprietà, sempre da 12 mesi di un convivente.

L’ecobonus è riconosciuto sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, fino ad un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno. I veicoli dovranno essere intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Ecco spiegato perché adesso conviene acquistare una moto elettrica. In un precedente articolo, la Redazione, ha trattato degli aiuti alle famiglie che valgono un assegno per l’acquisto di un auto, ovvero, maxi sconto previsto per l’acquisto di auto.