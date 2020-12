Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le numerose condizioni invalidanti che riducono la capacità sociale, lavorativa o fisica della persona richiedono particolari forme di tutela. Sulle pagine di ProiezionidiBorsa i Tecnici di Redazione illustrano spesso quali siano le agevolazioni che l’INPS o altri Enti rilasciano in favore di persone che presentano determinati requisiti. Nella presente guida si intende illustrare come ottenere un assegno mensile INPS sopra i 200 euro senza limiti di reddito per chi ha questa disfunzione.

Indennità speciale INPS senza vincoli di reddito o di età

Secondo quanto stabilisce la Legge n. 508 del 21 novembre 1988, coloro che sono affetti da cecità parziale l’INPS corrisponde una indennità speciale. Questo tipo di sussidio economico spetta al solo titolo della minorazione e gode del vantaggio di non avere vincoli di reddito. Questo è un dato molto importante se si pensa che per molti sussidi di natura economica che l’INPS rilascia risentono dei vincoli reddituali. Generalmente questa indennità speciale potrebbe risentire delle rivalutazioni in base agli indici ISTAT e questo fa sì che l’importo abbia una quota leggermente variabile. A titolo esemplificativo, si nota che per l’anno 2019 l’indennità aveva un importo pari a 210,61 euro, nel 2020 corrisponde invece a 212,43 euro mensili.

Assegno mensile INPS sopra i 200 euro senza limiti di reddito per chi ha questa disfunzione: quali sono i requisiti principali

Secondo quanto specificano le tabelle INPS al fine di richiedere tale assegno mensile, è necessario rispettare determinati requisiti di tipo sanitario e amministrativo. Nello specifico, possono fruire del sussidio coloro ai quali si riconosce una cecità parziale il cui residuo visivo non superi un ventesimo. Tale condizione deve riguardare entrambi gli occhi. Inoltre, l’indennità vale se la disfunzione rappresenta la risultante di un infortunio lavorativo o di servizio oppure ha causa congenita. Questo significa che si escludono dal beneficio coloro che hanno subito una riduzione della vista per infortuni di guerra.

L’assegno mensile INPS sopra i 200 euro senza limiti di reddito per chi ha questa disfunzione spetta indipendentemente dall’età e dai requisiti di reddito. Inoltre, risulta cumulabile e compatibile con altri tipi di indennità che l’INPS eroga a vario titolo. Inoltre, è possibile farne richiesta anche nel caso in cui si percepisca la pensione di invalidità seguendo le indicazioni che sono presenti qui.