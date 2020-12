Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per il 2021 si confermano alcune forme di sussidio per diverse categorie di contribuenti. Uno degli aiuti economici si rivolge in particolar modo alle famiglie con nuovi figli. Si tratta del bonus bebè già presente nel 2020 e riconfermato anche per il 2021. I Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano gli aspetti principali per il nuovo anno ed alcune novità che interessano i limiti di reddito ISEE.

Il bonus per le famiglie con nuovi figli che conferma la Legge di Bilancio

È in arrivo l’assegno INPS fino a 1.920 euro anche senza limiti di reddito ISEE per queste famiglie nel 2021. Secondo le nuove regole e salvo differenti modifiche, il beneficio avrà un differente importo mensile in base ad alcuni criteri di assegnazione. L’assegno di natalità si rivolge a quelle famiglie con neonati, figli presi in adozione o in affidamento preadottivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Questo è quanto stabilisce l’art. 65 della Legge di Bilancio. Per coloro che ne fanno richiesta, si prevede un sussidio erogato su base mensile per un totale massimo di 12 mesi. L’importo segue dei determinati criteri che interessano il nucleo familiare. Cerchiamo di capire meglio a chi spetta dunque l’assegno INPS fino a 1.920 euro anche senza limiti di reddito ISEE per queste famiglie nel 2021.

Quanto spetta per il bonus bebè a ciascuna famiglia

In base a quanto determina la regola, gli importi del bonus bebè che si assegnano al nucleo familiare richiedente sono i seguenti: assegno di 160,00 euro al mese, per un totale di 1.920 euro in un anno, con valore ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno di 120,00 euro al mese, per un totale di 1.4440 euro annui, con ISEE compreso tra i 7.000 e 40.000 euro; assegno di 80,00 euro al mese se il reddito ISEE del nucleo familiare supera i 40.000 euro. Ecco quando si riceve l’assegno INPS fino a 1.920 euro anche senza limiti di reddito ISEE per queste famiglie nel 2021 e come variano le quote.

Approfondimento

