Allevare i canarini è un impegno che non deve essere preso sottogamba. Sono molto delicati e vanno protetti dal freddo e dai predatori, sfamati e curati nella maniera corretta. È necessario scegliere le gabbie giuste e trovare il posto adatto in cui sistemarle.

Esistono numerose varietà di canarini e gli incroci sono studiati per migliorare le loro caratteristiche.

Per avvicinarsi a questo mondo è opportuno avere delle conoscenze di base. Verremo ripagati dalla loro bellezza e dalla vivacità.

Cure particolari

I canarini vivono in gabbie-voliere che devono essere collocate in posti che non siano né caldi e né freddi, privi di correnti d’aria particolarmente forti e che non siano umidi.

Il luogo in cui vivono deve essere molto pulito e ben disinfettato attraverso prodotti specifici. Per la pulizia possiamo utilizzare anche il bicarbonato di sodio o il sapone di Marsiglia. La base della gabbia deve essere estraibile e va scrostata una o due volte a settimana. I canarini possono essere lavati con l’utilizzo di uno spruzzino delicato che non possa ferirli. Anche il beverino deve essere sempre in ordine sia quello per il cibo che quello per l’acqua che deve essere cambiata ogni giorno.

Il mangime

Assecondiamo la passione per i canarini scoprendo come allevarli, quali mangimi scegliere e facendo attenzione alle malattie che potrebbero portare in casa perché la prudenza non è mai troppa.

Il mangime che dobbiamo scegliere deve essere un alimento completo e bilanciato. I semi di lino, canapa e avena devono essere selezionati e disinfestati e le preparazioni devono cambiare a seconda del tipo di canarino. Sarà utile fornire ai nostri uccellini anche elementi vegetali come frutta e verdura e, un paio di volte al mese, anche un tipo di integratore facilmente assimilabile come il lievito dietetico solubile. Anche i minerali sono importanti, per esempio l’osso di seppia è un integratore a base di carbonato di calcio che è fondamentale per le loro ossa. I pastoni di solito contengono semi, frutta ed erbe prative o corteccia.

Assecondiamo la passione per i canarini scoprendo come allevarli e quali mangimi scegliere facendo attenzione alle malattie che potrebbero portare in casa

Prenderci cura dei nostri canarini è importante per loro ma lo è anche per noi. Gli esempi di zoonosi in genere dovrebbero essere rari ma è meglio non correre rischi.

Per esempio la clamidiosi è una forma patogena che può riguardare l’uomo e gli uccelli. Ne esistono diversi ceppi e i periodi di incubazione possono durare anni. Ci accorgiamo che i canarini non godono di ottima salute quando hanno diarrea, congiuntiviti o dimagrimento. L’uomo contagiato potrebbe guarire senza cure specifiche solo se colpito blandamente.

Anche la salmonella è un pericolo per gli uccelli ed è deleterio per l’uomo. La trasmissione avviene se ingeriamo cibo contaminato. Dovrebbe comunque essere rara se riferita agli uccelli che vivono in gabbia come i canarini.