Chi condivide la casa con un cane o con un gatto si sarà presto accorto che i peli di animale possono colonizzare tutta la casa. È molto difficile mantenere pavimenti, tappeti, e divani puliti, specialmente se il nostro amico peloso ha un mantello lungo, folto o con molto sottopelo.

Una possibile soluzione potrebbe essere l’aspirapolvere robot. Si tratta di un aspirapolvere automatico, spesso di forma circolare, che può pulire i pavimenti di casa in autonomia, e può anche salire sui tappeti. L’aspirapolvere automatico potrebbe farci risparmiare tantissimo tempo, ma risolverà il problema dei peli di animali?

L’aspirapolvere robot va bene per i peli degli animali?

Sono più adatti i modelli programmabili per pulire punti specifici

Nella maggior parte dei casi, le aspirapolvere robot sono in grado di raccogliere senza problemi anche i peli degli animali. Per una pulizia più efficiente, molti modelli possono essere programmati in modo che insistano in maniera particolare sui punti più sporchi della casa. Questo permetterà al robottino di individuare i punti in cui al nostro amico peloso piace particolarmente sonnecchiare, e perdere peli. L’aspirapolvere ripasserà con più insistenza negli angoli della casa dove ci sono più peli. Purtroppo però, vi sono alcune circostanze in cui l’aspirapolvere robot potrebbe non essere la soluzione migliore per raccogliere i peli degli animali.

I peli possono impigliarsi nelle spazzole

Molti modelli di aspirapolvere robot sono dotati di spazzola, che serve per raccogliere più efficacemente i detriti sparsi per casa. Sfortunatamente, peli e capelli possono impigliarsi nella spazzola e bloccarla. Se il nostro cane o il nostro gatto è a pelo lungo, potrebbe accadere questo inconveniente. Ricordiamoci quindi di controllare spesso che non vi siano peli impigliati nella spazzola dell’aspirapolvere. L’aspirapolvere robot va bene per i peli degli animali solo se operiamo una manutenzione regolare.

Inoltre, i peli degli animali hanno la spiacevole caratteristica di aderire ai tappeti. Se la nostra aspirapolvere robot non riesce a raccogliere in maniera soddisfacente i peli di animali rimasti sui tappeti, possiamo utilizzare un altro trucco velocissimo e geniale per togliere i peli di animali dai tappeti: ecco quale.