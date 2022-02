Ogni stagione ha i suoi piatti, gusti e profumi caratteristici. Usare frutta e verdura fresche di stagione dà infatti un sapore più intenso a ogni preparazione. Questo non vieta di provare delle ricette stagionali anche fuori periodo per coccolare le papille gustative.

In attesa della primavera, possiamo unire la pasta tipica delle feste a buonissime verdure primaverili.

Aspettando la primavera, gustiamoci queste lasagne al forno in salsa verde profumate allo zafferano che sapranno conquistare tutti

Piatto tipico delle feste, le lasagne classiche al ragù di carne si sono trasformate, nel tempo, in numerose varianti. Dalle lasagne al pesto a quelle di mare, ogni alternativa sa stupire a modo suo grandi e piccini. Oggi scopriamo una variante alle verdure che ci porta direttamente in primavera.

Per preparare circa 6 porzioni di sfoglia per le lasagne serviranno:

450 g di farina 00;

4 uova medie;

2 bustine di zafferano;

sale quanto basta.

Per il ripieno, invece, bisognerà procurarsi:

1 mazzo di asparagi;

450 g di piselli;

450 g di fagiolini;

500 g di besciamella;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

sale, pepe, burro e olio extravergine di oliva quanto basta;

parmigiano grattugiato quanto basta.

Come preparare la sfoglia al profumo di zafferano per le lasagne

Chi preferisce usare la sfoglia già pronta, può saltare questo passaggio e seguire le istruzioni sulla confezione per cuocerla.

Per preparare la sfoglia in casa, invece, innanzitutto bisogna versare in una ciotola la farina setacciata e un ingrediente che sa rendere speciali molti piatti. Da originali popcorn a una cremosa vellutata invernale in giallo, si tratta del prezioso zafferano.

Continuiamo con la preparazione rompendo al centro le uova una per volta, mescolando e aggiungendo all’occorrenza qualche cucchiaio d’acqua e un pizzico di sale.

L’impasto va lavorato con le mani fino a ottenere una pasta elastica e omogenea. Sarà poi da trasformare in una palla da avvolgere con pellicola trasparente e lasciar riposare per circa 30 minuti.

Passato il tempo necessario, si può procedere a stendere la sfoglia e tagliarla a rettangoli di circa 10 per 20 centimetri.

In una pentola con acqua salata, bisogna cuocere massimo due sfoglie per volta, scottandole per due minuti. Si possono scolare con l’aiuto di una schiumarola e quindi posare su un canovaccio asciutto e pulito.

Come preparare il ripieno per le lasagne alle verdure

Aspettando la primavera, gustiamoci queste lasagne al forno dal saporito ripieno di verdure.

Per prepararlo, si parte lavando e spuntando gli asparagi, tenendo da parte le punte, e tagliando i gambi a rondelle. I fagiolini andranno lavati, spuntati e tagliati a pezzetti di 2 o 3 centimetri e i piselli sgranati.

In una padella antiaderente bisognerà soffriggere le rondelle di asparagi con lo spicchio d’aglio, la cipolla tritata finemente, un filo d’olio e uno d’acqua. Quando sono pronti, si può finalmente ottenere la salsa verde passandoli in un frullatore.

Bisognerà cuocere allo stesso modo anche i piselli, i fagiolini e le punte di asparagi, aggiustandoli di sale e pepe.

Dopo aver imburrato una teglia, va disposto uno strato di sfoglia, uno di besciamella e uno di salsa verde, aggiungendo poi le verdure. Si dovrà continuare ad aggiungere strati finché non terminano le sfoglie.

Con la besciamella avanzata, poi, si potrà preparare un antipasto sfizioso con soli 3 ingredienti.

Per rendere croccante la superficie, dare una spolverata di parmigiano e cuocere in forno a 180 gradi. Dovrà essere statico per i primi 15 minuti e in modalità grill per altri 5.